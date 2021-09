Jory Worthen coupable du meurtre d’Alyssa Cannon, Braydon Ponder .

Un homme de l’Arkansas qui a échappé aux forces de l’ordre pendant plus d’un an avant d’être arrêté a été condamné lundi à deux peines d’emprisonnement à perpétuité après avoir plaidé coupable du meurtre de sa petite amie et de son fils de 4 ans en juin 2019.

Comparaissant devant le tribunal de grande instance de Ouachita, Jory John Worthen, 26 ans, a plaidé coupable à deux chefs de meurtre au premier degré dans la mort d’un jeune de 20 ans Alyssa Canon et son fils, Braydon méditer, a rapporté Camden News. Worthen a été ajouté l’année dernière à la liste des «15 personnes les plus recherchées» du US Marshals Service.

L’accord de plaidoyer signifie que Worthen ne sera pas passible de la peine de mort, ce que les procureurs ont déclaré avoir initialement l’intention de poursuivre. Il existe cependant une disposition qui stipule que Worthen ne sera jamais admissible à une libération conditionnelle.

“Juge Robin Carroll accepté les plaidoyers et condamné Worthen à perpétuité dans le département correctionnel de l’Arkansas pour chaque chef d’accusation », a déclaré le procureur du comté de Ouachita. Jeff Rogers a déclaré Camden News. «Je pense que c’était un bon résultat pour la famille; vous ne pouvez pas annuler les homicides, mais au moins la famille peut se sentir soulagée que – sauf commutation de la peine par le gouverneur – M. Worthen restera incarcéré pendant toute sa vie naturelle.

Worthen a assassiné Cannon et Ponder dans la maison de Cannon, située au 1338 Ronald Drive à Camden, le 23 juin 2019. Il a ensuite fui l’État dans la voiture de Cannon. Les corps des victimes ont été découverts par des agents du département de police de Camden deux jours plus tard.

RUPTURE : la police de Camden enquête sur un double homicide. Les enquêteurs ont trouvé les corps d’Alyssa Cannon et de son fils de quatre ans à l’intérieur de sa maison sur Ronald Drive. Les autorités recherchent Jory J. Worthen dans le cadre d’un homicide. Je me dirige vers la scène. pic.twitter.com/VnCLR7XM3v – Re’Chelle Turner Echols (@KPRC2ReChelle) 25 juin 2019

Cannon avait déjà obtenu une ordonnance restrictive contre Worthen, mais la police a déclaré qu’elle l’autorisait toujours à vivre chez elle lorsque les meurtres ont eu lieu.

Selon Camden News, un mandat d’arrêt de 2019 contre Worthen indiquait que les enquêteurs avaient trouvé une note dans la maison admettant les meurtres. Le FBI a déterminé que l’écriture sur la note correspondait à celle de Worthen.

“Je suis désolé. J’aurais dû arrêter de boire, et Alyssa essayait de me virer à cause de Sydney. Je l’ai perdu et je l’ai terminé avec un regret instantané », lit-on dans la lettre. « Je dois mourir et être avec eux. Je ne peux pas rester ici. Mon père peut avoir toutes mes affaires s’il le veut. J’aurais dû me faire aider il y a longtemps. Si je ne peux pas les avoir et être avec eux, personne ne le peut. J’aimerais pouvoir y retourner.

Le véhicule de Cannon a été retrouvé abandonné le 22 juillet 2019 dans un parking de Seattle. Croyant que Worthen avait franchi les frontières de l’État, la police a fait appel au groupe de travail des maréchaux américains de l’ouest de l’Arkansas pour aider à l’enquête.

Worthen est resté en cavale pendant plus de 16 mois avant d’être appréhendé le 5 octobre 2020. Les autorités ont déclaré que Worthen avait séjourné dans un motel à Burbank, en Californie, sous le pseudonyme “Ronald Kleigler» pendant cinq mois avant son arrestation. Worthen aurait tenté de s’enfuir lorsqu’il a repéré les forces de l’ordre, ce qui a entraîné une “poursuite à pied courte”. Il aurait même grimpé sur un immeuble et aurait commencé à “sauter de toit en toit” avant d’être placé en garde à vue, ont déclaré les autorités à NBC News.

Worthen a ensuite été extradé vers l’Arkansas et est détenu à la prison du comté d’Ouachita sans caution depuis son arrestation. Maintenant, il a été condamné à deux peines d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

