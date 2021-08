Jos Buttler «aime» The Hundred, salue Matt Parkinson et Phil Salt .

Jos Buttler a été capitaine de Manchester Originals lors de leurs deux premiers matches de Cent (Photo: .)

Jos Buttler aime «absolument» The Hundred et a salué ses coéquipiers de Manchester Originals Phil Salt, Joe Clarke et Matt Parkinson.

Le gardien de guichet Buttler a été capitaine des Originals lors de leurs deux premiers matches de Cent avant de quitter l’équipe pour rejoindre l’Angleterre avant la série de tests de cinq matchs contre l’Inde.

“Pour être honnête, j’ai absolument adoré”, a déclaré Buttler Metro.co.uk. « J’ai vraiment apprécié le concept avec le jeu en mouvement tout le temps et j’ai aussi apprécié les éléments tactiques de la compétition. Je l’ai aimé jusqu’à présent.

Buttler dit que l’atmosphère aux jeux a été “géniale”, avec plus de 100 000 fans assistant aux matchs au cours de la première semaine de la compétition.

Le joueur de 30 ans, qui a été un habitué de la Premier League indienne, a également été impressionné par la “qualité” de The Hundred.

« L’ambiance a été géniale. C’est incroyable de voir autant de familles et d’enfants sur le terrain », a-t-il déclaré.

«C’est un format légèrement différent mais c’est toujours un jeu de cricket. Je l’ai vraiment apprécié et je pense que la qualité du cricket jusqu’à présent a été excellente. Il y a eu des matchs fantastiques.

La star anglaise Buttler a fait l’éloge de Phil Salt “intrépide” (Photo: .)

Lors de ses deux cents apparitions, Buttler a débuté avec le récent international anglais Phil Salt, qu’il a décrit comme un « joueur de cricket intrépide ».

Salt, 24 ans, a été l’un des joueurs de balle blanche les plus destructeurs et les plus excitants du cricket du comté au cours des deux dernières saisons et sa forme impressionnante pour le Sussex lui a valu une convocation en Angleterre le mois dernier.

Buttler est un fan « massif » de Salt et de son collègue frappeur des Manchester Originals Joe Clarke, qui est largement considéré comme l’un des meilleurs joueurs à avoir joué au cricket international à ce jour.

La star du Nottinghamshire, 25 ans, a fracassé 58 balles sur 31 lors de la victoire à sept guichets des Originals contre Welsh Fire samedi.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était fan de Salt, Buttler a répondu : “Oui, massivement. C’est un joueur de cricket vraiment intrépide.

«Il sort et cherche à dominer les quilleurs dès le début, c’est exactement le genre de joueur que vous voulez dans The Hundred. Lui et Joe Clarke sont deux talents vraiment excitants pour nous.

Buttler a également parlé du spinner Matt Parkinson (Photo: .)

Un autre joueur de Manchester Originals qui a impressionné est l’international anglais Matt Parkinson. La star du Lancashire a remporté cinq guichets en trois matches, dont des chiffres extraordinaires de 4-9 lors d’une victoire catégorique contre Birmingham Phoenix.

“Ce fut un brillant sort de bowling”, a ajouté Buttler. « J’étais ravi pour lui. Nous savons à quel point il est dangereux, il fait tourner la balle très fort.

“Surtout la balle pour écarter Chris Cooke, c’est une sorte de balle en surbrillance. Je suis ravi pour lui.

Le coéquipier de Buttler à Manchester Originals, Steven Finn, a également été impressionné par Parkinson, l’ancien quilleur anglais ayant récemment déclaré à Metro.co.uk: ” C’est agréable de voir des gars de près auxquels vous n’avez généralement pas accès.

‘C’est génial de voir comment il [Parkinson] fonctionne. J’ai été vraiment impressionné par son intelligence avec la vitesse et la longueur de ses bowls.’

Jos Buttler de Manchester Originals et KP Snacks – le partenaire officiel de l’équipe de The Hundred – appelle les familles à consulter www.everyonein.co.uk pour des moyens amusants, simples et gratuits pour les familles de s’activer cet été grâce au cricket, aux côtés de beaucoup de contenu vidéo amusant avec les stars de The Hundred.

