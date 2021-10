Jos Buttler joue le rôle de l’Angleterre contre l’Australie de huit guichets pour faire un grand pas vers les demi-finales de la Coupe du monde T20

Jos Buttler a mené l’Angleterre à une grande victoire sur l’Australie pour faire un pas de géant vers les demi-finales de la Coupe du monde T20… et peut-être porter un coup psychologique avant les Ashes Down Under de cet hiver.

Les Three Lions ont battu leurs anciens rivaux de huit guichets pour en faire trois victoires sur trois à Dubaï et mettre un pied dans les huitièmes de finale.

.

Le batman d’ouverture Jos Buttler a guidé l’Angleterre vers une grande victoire sur l’Australie

Les deux équipes sont entrées dans ce concours de Super 12 après avoir commencé leurs campagnes de groupe avec deux victoires, mais l’Angleterre a remporté un triplé en grande partie grâce au suprême 71 de Buttler, non sur seulement 32 balles.

L’affichage du frappeur d’ouverture a suivi un autre effort collectif exceptionnel avec le ballon et sur le terrain, avec Chris Jordan atteignant la meilleure forme avec trois pour 17 alors qu’une Australie exceptionnellement maîtrisée bégayait à 125 tous.

Chris Woakes a donné le ton en attrapant la paire menaçante de David Warner et Glenn Maxwell, entre-temps en prenant une superbe prise pour voir Steve Smith, alors que l’Australie a basculé à 15 pour trois, ce qui a semblé décisif au début.

.

Buttler fête son demi-siècle

.

Eoin Morgan d’Angleterre et Aaron Finch d’Australie se serrent la main après la victoire des Trois Lions

Aaron Finch a tenu les manches de l’Australie avec 44 sur 49 balles avant de terminer en beauté alors que Tymal Mills s’est avéré cher avec deux pour 45, mais cela s’est avéré une simple note de bas de page lors d’une nuit collante à Dubaï.

S’il y a un avantage psychologique à tirer de ce résultat avant les Ashes de cet hiver – comme certains l’ont suggéré – alors l’Angleterre l’a arraché, avec Buttler sous une forme redoutable avec cinq quatre et autant de six.

Buttler – et Jonny Bairstow, avec 16 invaincus sur 11 ballons – ont permis à l’Angleterre de franchir la ligne d’arrivée avec 50 ballons à revendre, alors qu’ils imitaient le résultat de la demi-finale de la Coupe du monde 2019 entre les équipes.