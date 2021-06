Jos Buttler: la star anglaise manquera le reste de sa tournée au Sri Lanka avec une déchirure au mollet

in

L’Angleterre a confirmé vendredi que le vice-capitaine manquera certainement au moins les quatre matchs restants de la tournée du Sri Lanka – un T20 en caoutchouc mort samedi et les trois ODI la semaine prochaine. Dawid Malan restera avec l’équipe pour ces matches maintenant que Buttler a quitté la bulle.

Tournée au Pakistan pour trois ODI et trois T20 le mois prochain, et l’Angleterre sera probablement prudente dans son approche de ces matchs, en raison de la série de cinq tests contre l’Inde en août et septembre.

Buttler rejoint deux autres joueurs critiques, Ben Stokes et Jofra Archer, sur la touche. Stokes est de retour pour Durham après une blessure à la main et rejoindra l’Angleterre pour les T20 contre le Pakistan le mois prochain, la dernière série de ballons blancs de l’été. Archer devra attendre plus longtemps après avoir subi une opération au coude il y a un mois.

La doublure de Buttler’s Test, Ben Foakes, est également blessée, ce qui augmente son importance de ce côté. Il y a une certaine ironie dans le fait que Buttler se blesse lors de son premier match international depuis près de deux mois. Il est le gardien de guichet de premier choix dans tous les formats pour l’Angleterre, mais s’est reposé pour les cinq derniers tests alors que la direction cherche à relever les défis posés par la fatigue des bulles. Foakes est intervenu pour trois matches en Inde avant que James Bracey ne prenne le relais lors de la récente défaite contre la Nouvelle-Zélande.

Alors que Jonny Bairstow a pris le relais en tant qu’ouvreur et gardien, Sam Billings a pris la place de Buttler jeudi soir et a joué une main vitale de 24 dans un partenariat de 54 sur 40 balles avec Liam Livingstone, qui a saisi son opportunité avec batte et balle semaine. De chaque côté d’un retard de pluie, cette paire a aidé l’Angleterre à se remettre de 36 pour quatre pour gagner. Auparavant, une belle performance de bowling sur un terrain médiocre avait limité le Sri Lanka à seulement 111 sur ses 20 overs.

Billings devrait avoir plus d’opportunités au cours du mois prochain car il s’est avéré être une option adaptable dans les deux formats de balle blanche.

“C’était agréable de jouer au point final”, a-t-il déclaré à propos de l’opportunité surprise. «Je pense que c’était ma quatrième manche de l’été, cinquième depuis janvier. Parfois, il s’est dégonflé sans jouer au cricket et a raté tous les fronts.

Plus d’opportunités en Angleterre devraient se présenter pour Sam Billings au cours des prochaines semaines

« La nuit dernière a été vraiment agréable pour moi. Dans le passé, j’aurais essayé encore plus de faire un peu plus de déclaration, plutôt que de simplement faire le travail. C’était vraiment dommage de sortir bien sûr, mais de rester coincé et de jouer le rôle qui était nécessaire à l’équipe. Ce n’était pas joli, mais en fin de compte, il s’agit de faire franchir la ligne d’arrivée.

« C’est bien d’être autour du groupe. Nous savons à quel point il est difficile d’entrer dans le groupe des balles blanches en particulier. La profondeur de frappe au cricket à balles blanches dans ce pays est phénoménale. C’est une équipe très difficile à intégrer. Pour moi, c’est une évidence quand il s’agit de l’Angleterre. Il faut juste être patient, attendre son heure et quand l’occasion se présente, la saisir. »

L’Angleterre devrait continuer à « bricoler » avec l’équipe samedi, comme Eoin Morgan a déclaré qu’elle le ferait après le premier match. Chris Woakes devrait revenir, tandis que Moeen Ali (qui n’a pas joué dans les 10 derniers T20 d’Angleterre) aura une meilleure chance d’être sélectionné à l’Ageas Bowl, qui est un terrain plus grand que Cardiff et mieux adapté au spin bowling.

Tom Curran et Liam Dawson sont les autres joueurs de l’équipe.