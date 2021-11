Jos Buttler ramène l’Angleterre du bord du gouffre avec le tout premier siècle international T20 et une brillante sortie alors que la forme sensationnelle de la Coupe du monde se poursuit contre le Sri Lanka

Jos Buttler a encore une fois été le héros de l’Angleterre, mais a réservé sa place en demi-finale de la Coupe du monde T20 avec une victoire de 26 points sur le Sri Lanka.

Après avoir battu 71 points et 32 ​​balles contre l’Australie samedi, Buttler a fait encore mieux en enregistrant son tout premier siècle international T20 lundi.

.

Buttler a été applaudi hors du terrain par ses coéquipiers

.

C’était une manche gagnante

La star anglaise en forme a pris le parti de 47-3 après dix overs à 163-4, écrasant la dernière balle des manches pour six pour terminer avec un sensationnel 101 non-out.

Cela signifie que le gardien-batteur de guichet a maintenant un siècle pour l’Angleterre dans tous les formats, consolidant sa place comme l’un des plus grands joueurs de balle blanche de la nation.

Le total, cependant, était bien à la portée du Sri Lanka alors qu’il progressait à 129-5 avec quatre overs restants.

Mais Buttler a de nouveau été impliqué alors que l’Angleterre a activé le style et a soudainement eu le Sri Lanka à fond pour 137.

Le vent a bel et bien tourné lorsque Buttler a magnifiquement sorti le capitaine de l’opposition Dasun Shanaka, arrachant son gant avant de ramasser et de tirer sur les souches en un seul mouvement.

Alors que l’Angleterre n’est pas mathématiquement qualifiée pour les demi-finales, quatre victoires sur quatre et un taux de course largement supérieur au reste du groupe 1 seront plus que suffisants pour terminer dans les deux premiers.

Et avec Buttler sous la forme la plus scandaleuse, l’équipe d’Eoin Morgan commence à sembler imparable.

Ce fut également une soirée positive pour Morgan, qui est revenu sur les pistes avec un important 40 lorsque l’Angleterre avait besoin de lui.

Et le capitaine a donné une masterclass tactique avec sa sélection de bowling après avoir perdu Mark Wood sur blessure.

Morgan est désormais le capitaine le plus titré de l’histoire du T20I avec 43 victoires à son actif.