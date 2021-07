Jos savait que Max Verstappen était un talent “spécial” à sept ans

Jos Verstappen dit qu’il savait que son fils Max “avait quelque chose de spécial” en lui en tant que chauffeur alors qu’il n’avait que sept ans.

Une décennie plus tard, bien sûr, Verstappen junior faisait ses débuts en Formule 1 à l’âge de 17 ans et 166 jours pour Toro Rosso au Grand Prix d’Australie 2015.

Six ans plus tard, le Néerlandais pilote désormais pour Red Bull et compte 32 points d’avance au Championnat du monde des pilotes, bien qu’il ne puisse plus battre le record de Sebastian Vettel en tant que plus jeune coureur à avoir remporté le titre individuel.

Avec Jos ayant lui-même couru en Formule 1 entre 1994 et 2003, et terminé deux fois sur le podium alors que le coéquipier de Michael Schumacher chez Benetton, la course est bien dans les gènes de Max – et aussi parce que sa mère, Sophie, a elle-même couru en karting.

Il est vite devenu évident que Max était un talent prodigieux. Jos, cité par Speedweek, a déclaré : « Quand il avait sept ans, j’ai vu qu’il avait quelque chose de spécial.

« Il a toujours été incroyablement rapide dans le premier tour en pneus froids. Et lors des dépassements. Vous pouvez voir où quelqu’un peut dépasser, comment il le prépare – Max a toujours été très bon dans ce domaine.

Il n’est donc pas surprenant que Verstappen ait investi tout son temps pour s’assurer que son fils réalise son potentiel illimité.

“Pour moi, c’était entre 80 000 et 100 000 kilomètres avec le bus chaque année”, a ajouté l’homme de 49 ans. « J’ai aussi préparé les moteurs, j’étais mécanicien et père au foyer. Cela m’a coûté beaucoup de temps et d’argent et je n’aurais pas fait ça si je n’avais pas vu son talent.

Verstappen a admis qu’il avait été un dur à cuire.

“Je pense que c’était difficile pour Max”, a-t-il ajouté. « Nous ne sommes pas allés sur la piste pour chasser les autres. Nous y sommes allés pour gagner, et c’est ce que j’ai appris à Max. J’ai toujours voulu gagner, gagner, gagner. C’est ce que je lui ai demandé de faire.

Après s’être installé chez Toro Rosso, c’est à ce moment-là que Jos a commencé à prendre du recul et à permettre à Red Bull de guider la carrière de Max.

À propos de cette première saison, 2015, Jos a déclaré : « J’étais pleinement impliqué, également pour montrer à Max comment travailler avec l’équipe.

“Ce qui est bien, c’est que nous nous parlons encore tous les jours où Max conduit. Nous nous appelons et parlons de la façon dont les choses se sont passées et de ce qui se passe.

«Je lui dis aussi ce que j’en pense. Je lui dis juste qu’il n’a pas besoin de répondre, mais je sais qu’il y pense. C’est la seule chose que je veux.

