Jos sur la bosse d’épaule: ne sera pas mis de côté

Jos Verstappen dit que la bosse d’épaule de Max Verstappen et Lewis Hamilton à Imola était le début avec les protagonistes montrant qu’ils ne «laisseront pas l’autre les écarter».

Après avoir remporté la victoire lors du GP de Bahreïn d’ouverture de la saison, franchissant la ligne avec 0,7 seconde d’avance sur Max Verstappen, Hamilton a ensuite pris la pole position à Imola avec Verstappen troisième.

Après avoir eu son entretien immédiatement après les qualifications, ce fut le tour de Hamilton ensuite avec les deux protagonistes du titre se croisant – mais sur une trajectoire de collision.

Ni l’un ni l’autre ne cédèrent, les deux épaules se cognant avec Hamilton se retournant pour regarder le pilote Red Bull.

Les fans peuvent choisir comment, ou à quel point, ils veulent lire ces actions avec le père de Verstappen, Jos, en disant qu’il a le sentiment que ce sont les deux qui se montrent qu’ils ne seront pas bousculés.

“Vous ne savez pas comment ça va se passer, mais si je regarde la bosse à l’épaule qu’ils se sont donné après les qualifications à Imola, je pense que nous pouvons nous attendre à quelque chose cette année”, a déclaré l’ancien pilote de F1 à Jack van Gelder de Ziggo Sport. Racingnews365.

«Ce sont évidemment deux hommes qui ne veulent pas être battus par l’autre.

«Aucun d’eux ne laissera l’autre les écarter, surtout s’il s’agit de plus en plus du championnat.

«Je pense que ce sera une année difficile et belle.»

Verstappen et Hamilton ayant tous deux remporté une course et un deuxième résultat, les deux sont séparés au classement des pilotes par le point au tour le plus rapide d’Hamilton du Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Red Bull et Mercedes se sont présentés comme les favoris pour les victoires en course et les titres.

Verstappen estime que la bataille va basculer entre les deux équipes.

“Toto Wolff n’arrête pas de crier que Red Bull est la meilleure équipe, tandis que Christian Horner dit que Mercedes est la favorite”, a ajouté le joueur de 49 ans.

«Au final, nous sommes meilleurs sur un circuit et Mercedes sur l’autre.

«Le fait que nous puissions théoriquement gagner chaque course est ce qui compte, mais cela apporte aussi plus de pression.»

