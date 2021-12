Jos Verstappen : « C’était fou »

12/12/2021 à 17:01 CET

L’ex-pilote et père de Max verstappen (Red Bull), Jos Verstappen, a déclaré que le Grand Prix d’Abou Dhabi, où son fils a été proclamé ce dimanche champion du monde de Formule 1, « a été fou ».

« Nous nous attendions à ce que la voiture de sécurité quitte la piste dès que possible. Heureusement, nous avons pu faire un tour de plus avec les pneus tendres et Max l’a fait & rdquor;, a-t-il déclaré Jos Verstappen à la chaîne néerlandaise ‘Ziggo’.

Le pilote britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a mené la course jusqu’à ce que, à cinq tours de l’arrivée, l’accident du Canadien Nicholas Latifi (Williams) entraîne l’entrée en piste de la voiture de sécurité.

La course a été relancée en l’absence de tour et Verstappen, avec des pneus plus frais qu’il avait profité pour mettre à l’entrée de la « voiture de sécurité », il a avancé Hamilton et a obtenu son premier titre.

« Si Max quittait la piste un instant, il obtiendrait cinq secondes. Sinon, rien n’aurait changé. Finalement, tout s’est passé comme il se doit, maintenant nous allons faire la fête & rdquor;, a déclaré Jos Verstappen.

Le père du champion du monde a remercié « les décisions tactiques & rdquor; de l’équipe Red Bull: « Nous avons souvent gagné à cause de cela. & rdquor;.