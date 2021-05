Jos Verstappen craint une autre saison de domination de Mercedes

Jos Verstappen craint qu’en dépit du début prometteur de Red Bull, 2021 puisse encore se transformer en une autre saison dominée par Mercedes.

Le fils du Néerlandais, Max, tente bien sûr de détrôner Lewis Hamilton et d’empêcher le septuple champion du monde d’en faire huit titres pilotes.

C’est toujours un objectif tout à fait réaliste, mais peut-être moins probable qu’il ne le paraissait en mars et avril lorsque Red Bull a connu un test de pré-saison plus satisfaisant que Mercedes et une victoire de Verstappen au Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola.

Depuis le début du mois de mai, Hamilton a fait 3-1 dans les victoires en course sur son rival en ajoutant à son triomphe étroit de Bahreïn au Portugal et en Espagne, chacun d’eux avec Verstappen en deuxième position, pour ouvrir une avance de 14 points au classement. .

La préoccupation des supporters de Red Bull est qu’avec le changement d’élan, Mercedes se retirera cet été et se rapprochera des huitièmes titres pour eux-mêmes et Hamilton.

Interrogé par De Telegraaf sur la possibilité pour Mercedes de redevenir dominant, Verstappen Snr a répondu: «Oui, j’ai cette peur.

«Après les essais hivernaux et aussi après le premier week-end de course, il semblait que Red Bull avait une très bonne voiture. Mercedes, cependant, a rapidement inversé la tendance.

«Nous devons nous rappeler qu’ils étaient supérieurs l’année dernière. Il y a eu quelques changements aérodynamiques, mais dans l’ensemble, Mercedes reste une très bonne voiture.

Selon son père, qui était lui-même un vétéran de 106 grands prix qui comprenaient des finitions consécutives en P3 en 1994 pour Benetton, Max doit tout retirer de la RB16B pour rester proche de Mercedes.

“Vous pouvez voir pour le moment que Mercedes a beaucoup moins d’usure des pneus”, a ajouté Jos. “Et je pense aussi que Max doit conduire plus à la limite, uniquement pour être en mesure de les suivre. En conséquence, il demande beaucoup plus aux pneus.

«Au sein de Red Bull, ils ne sont pas encore frustrés. Ils disent que c’est encore une longue saison. Personnellement, je pense que Mercedes est aussi beaucoup plus rapide en qualifications, mais que Max en tire tellement que c’est toujours si proche.

Le fait de savoir que Red Bull est normalement capable de développer sa voiture tout au long de la saison donne un peu d’espoir à Verstappen Snr.

«C’est la seule chose à laquelle nous pouvons nous accrocher», a-t-il déclaré. «Qu’une chose soit claire: Red Bull, Honda et Max sont extrêmement enthousiastes et font tout ce qu’ils peuvent pour remporter le championnat.

«Nous voyons le dynamisme chez tout le monde mais ce n’est pas assez bon pour le moment. Ils ont vraiment besoin de faire un autre pas. De préférence le plus tôt possible car l’écart ne doit pas devenir trop grand. Nous devons nous améliorer dans tous les domaines. »

