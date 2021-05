Jos Verstappen explique la confusion des arrêts au stand Red Bull

Jos Verstappen a fait la lumière sur la confusion des arrêts au stand qui a coûté quelques secondes à son fils Max lors d’une étape importante du Grand Prix d’Espagne.

Au 24e tour, avec Verstappen jnr en tête de la course mais sous la pression de Sir Lewis Hamilton, le Néerlandais a rattrapé son équipe Red Bull au saut en entrant dans les stands avant qu’ils ne soient prêts.

Cela a entraîné un changement de pneu de 4,2 secondes – plus du double du temps habituel pour les rois des arrêts au stand de la F1, mais loin d’être désastreux dans les circonstances.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a ensuite révélé que Verstappen «venait d’arriver dans la voie des stands et que nous ne l’avions pas vraiment appelé à ce moment-là», tout en félicitant les mécaniciens pour leur réactivité.

«Réactions rapides du mur de la fosse, du GP [Gianpiero Lambiase] son ingénieur de course, de l’équipage des stands pour faire demi-tour sans perdre plus de temps. Ils se sont incroyablement bien rétablis pour remédier à la situation à ce court préavis », a déclaré Horner.

Maintenant, le père de Verstappen a expliqué ce qui s’est passé pour que son fils de 23 ans se dirige vers les stands quand il l’a fait, alors qu’il se dirigeait vers la deuxième place derrière Hamilton.

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

“Pendant la course, ils veulent communiquer le moins possible sur la radio de l’équipe parce que Mercedes écoute évidemment”, a déclaré Jos à De Telegraaf.

«Quand Max a franchi la ligne de départ-arrivée, il a vu un message sur le volant qui lui a fait penser qu’il devait s’arrêter au tour suivant. Ensuite, vous allez à 100% sur ce dernier tour pour gagner le plus de temps possible.

«Il n’y avait pas de communication, alors Max savait qu’il devait entrer. Je suis sûr que l’équipe réfléchira à la manière d’améliorer sa communication la prochaine fois.

«Max a fait une erreur lors des qualifications à Imola, il l’a reconnu lui-même. Un problème a été découvert par la suite, mais nous ne voulons pas l’utiliser comme excuse. “

En fin de compte, les quelques secondes supplémentaires dans les stands se sont révélées académiques car le résultat à Barcelone a été décidé par Mercedes en faisant passer Hamilton d’une stratégie à guichet unique à deux, ce qui lui a permis de chasser Verstappen sur du caoutchouc plus frais et de le dépasser à six tours de la fin.

Avec Hamilton et Verstappen ayant terminé première et deuxième des quatre courses jusqu’à présent cette année, trois fois en faveur du Britannique, le Champion du Monde en titre détient une avance de 14 points au classement des Pilotes avant le Grand Prix de Monaco.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook