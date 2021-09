Jos Verstappen hospitalisé après le Grand Prix des Pays-Bas

Le Grand Prix des Pays-Bas s’est terminé sur une note moins jubilatoire pour les Verstappen après que le père de Max, Jos, ait eu besoin d’un traitement à l’hôpital.

Tel que rapporté par De Telegraaf, Jos a été transporté par hélicoptère à l’hôpital de Roermond après une victoire impressionnante à domicile pour Max.

“L’ancien pilote de Formule 1 a subi de graves coups de couteau dans l’abdomen”, lit-on dans leur rapport.

« Au circuit, on pensait qu’il y avait des problèmes de vésicule biliaire ou de calculs rénaux.

“Cependant, Verstappen, 49 ans, s’est avéré avoir des intestins enflammés et a reçu des antibiotiques.”

Heureusement, il ne semble y avoir aucun signe de problèmes à long terme et Jos devrait se rétablir complètement.

Pour Max, sa victoire sur le circuit de Zandvoort était sans doute l’une des plus importantes de sa carrière, car elle montrait qu’il ne pouvait désormais y avoir aucun doute sur sa capacité à gérer la pression.

Bien que la saison 2021 soit sa première expérience d’une bataille de championnat, le Néerlandais a tout pris dans sa foulée – mais en se produisant devant une foule exigeante à domicile lors d’une course qui a été organisée pour lui, la pression sur Max était immense.

Mais il s’est montré à la hauteur, restant juste hors de portée du septuple champion du monde Lewis Hamilton pour remporter la victoire et regagner la P1 du championnat des pilotes.

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

“Je sais que les fans ont toujours de grandes attentes lorsque vous venez ici”, a déclaré Verstappen aux journalistes par la suite.

« Ils veulent bien sûr que vous gagniez, mais ce n’est jamais aussi simple avant d’arriver ici.

“Je pense que vous avez déjà vu toute cette année, quand Mercedes et nous avons été très proches l’un de l’autre, et oui, [you have] à livrer en fin de journée.

« Bien sûr, je suis déjà très satisfait de la pole, mais aussi de gagner la course.

« Un sentiment incroyable, bien sûr, de gagner devant les fans, mais aussi le King regardait en famille. Juste une journée incroyable.

« Je sais que je dois me concentrer sur le pilotage, cela a été assez simple, mais bien sûr, il y a naturellement plus de distractions – surtout lorsque vous êtes sur la grille et que vous sortez, il y a plus de foule.

“Je pense que nous sommes suffisamment professionnels pour nous concentrer uniquement sur notre travail une fois que nous sommes dans la voiture.”

Le verdict de Planet F1 :