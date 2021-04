Jos Verstappen: Je pense que nous devrions nous préparer à beaucoup

Jos Verstappen prévoit des feux d’artifice entre son fils Max et le champion du monde de Formule 1 en titre Lewis Hamilton, alors que les deux émergent comme les principaux protagonistes de la saison 2021.

Le score est de 1-1 en qualifications et en courses après les deux premières manches passionnantes du championnat, maintenant ils se dirigent vers le Grand Prix du Portugal de ce week-end, et Verstappen senior prévient que plus d’intensité peut être attendue.

Alors que Hamilton et Verstappen ont un grand respect l’un pour l’autre, il y a déjà une aiguille entre eux après la bataille de Bahreïn et le travail italien.

À Imola, les deux hommes se sont “ frottés ” les épaules alors qu’ils se pavanaient lors d’entretiens dans le parc fermé, après que Hamilton ait volé la pole à Verstappen. Le clip est devenu viral.

Jos a souligné dans une interview avec Ziggo Sport: «Je pense que nous devrions être préparés à beaucoup de choses. Ce sera une année intense et formidable.

«Un signe pour moi est ce frottement d’épaule après les qualifications d’Imola. Nous parlons de deux pilotes qui ne céderont pas. Aucun d’eux ne se laissera écarter – surtout pas lorsque la bataille pour le titre arrive à son paroxysme.

Ils ont déjà eu une ferraille, à Bahreïn, et une éraflure à Imola mais rien de majeur mais ce sont des jours très tôt qui ne feront que s’intensifier à mesure que la saison s’accélère avec le double au Portugal ce week-end et en Espagne la semaine prochaine.

L’ordre hiérarchique cette année est clairement Mercedes et Red Bull devant leurs autres rivaux, les Bleus plus forts que jamais si tôt dans la saison pour affronter le mastodonte Mercedes. C’est une question de savoir qui a l’avantage.

Jos a poursuivi: «Toto Wolff n’arrête pas de dire que Red Bull Racing a la meilleure voiture et Christian Horner rétorque que Mercedes est la favorite. Je pense que c’est ainsi que cela fonctionnera à la fin – parfois une voiture est plus rapide, parfois l’autre, en fonction du tracé de la piste et des températures ambiantes.

«Le fait que Red Bull et Honda soient désormais capables de gagner chaque course crée un certain calme d’une part mais augmente également la pression d’autre part. “

Interrogé sur l’arrivée de Ben Hodgkinson de Mercedes au nouveau projet de groupes motopropulseurs de Red Bull, Verstappen senior a déclaré: «J’ai entendu parler de l’arrivée de Hodgkinson suite à des discussions internes au sein de l’équipe, c’est un grand ingénieur avec une grande expérience et une grande connaissance de la puissance Mercedes. unité. Un excellent achat.

«Tant que la voiture est compétitive pour se battre pour le titre mondial, il n’y a rien à redire», a ajouté le vétéran de 49 ans, vétéran de 106 départs en Grand Prix.