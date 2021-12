Jos Verstappen : Je respecte Hamilton en tant que pilote, mais le reste… rien

Le père de Max Verstappen, Jos, a rendu public son dédain pour Lewis Hamilton, bien qu’il respecte le Britannique en tant que pilote, mais c’est aussi loin que cela va dans un autre spectacle parallèle à cette bataille explosive pour être champion du monde de Formule 1 2021.

En route vers une finale de la saison, les deux prétendants sont à égalité de points, Verstappen en tête grâce à neuf victoires contre huit pour Hamilton. La « guerre » se dirige vers une confrontation finale ce week-end et, sur la preuve d’un incroyable Grand Prix d’Arabie saoudite, les gants sont tombés entre les pilotes, leurs patrons, leurs équipes et bien sûr, leur famille.

Le rôle de Jos dans l’obtention de son fils en F1 est légendaire, sacrifiant sa propre carrière de pilote de course de haut niveau, Verstappen senior a consacré sa vie à faire de son fils ce qu’il est aujourd’hui, l’un des meilleurs pilotes à avoir jamais mis les pieds dans un Voiture de F1.

Ce week-end, Hamilton a la chance de remporter le plus gros record de tous, remportant un huitième titre mondial de F1 sans précédent, faisant de lui sans conteste le pilote le plus titré de l’histoire de la F1.

Alors que Max, une décennie plus jeune que son rival, cherche à devenir champion du monde de F1 pour la première fois, il a raté sa première chance à Djeddah dimanche dernier, mais obtient une deuxième chance ce dimanche sur le circuit de Yas Marina.

Quand je vois Max avec d’autres pilotes, je trouve qu’ils s’entendent très bien mais avec Lewis rien

Dans le coin du jeune Verstappen se trouvera son père, qui avant cette épreuve de force F1 du siècle, Verstappen senior s’est ouvert sur son rival Hamilton et la lutte pour le titre : « Je ne parle jamais à Lewis. Il n’a pas besoin de me parler. Je ne suis rien pour lui. Je le respecte en tant que chauffeur, mais le reste… rien.

« Max et Lewis ne parlent que sur le podium, très peu. Quand je vois Max avec d’autres pilotes, je trouve qu’ils s’entendent très bien. Mais avec Lewis rien. Lewis est dans son propre monde », a ajouté Jos.

À son époque, l’aîné Verstappen était un pilote respecté, coéquipier de Michael Schumacher chez Benetton et a signé pour diriger un retour de Honda dans le sport au début de 2000, mais le projet a été abandonné.

Il a rappelé son passage en F1 et aussi la relation qu’il entretenait avec son coéquipier Schumi à l’époque : ou peu importe. Nous sommes plusieurs fois dans l’avion ensemble, toujours le même groupe de pilotes et nous nous amusons beaucoup.

« Mais il y a ‘certains’ pilotes qui ne vous regardent pas, qui regardent le sol. Michael et moi avions une bonne relation. Nous nous sommes rencontrés socialement aussi. Il a un peu changé sur le circuit, mais il serait toujours amical.

Max est comme il est. Certaines personnes aiment ça. Certaines personnes ne

« Lewis le fait à sa manière, ce que vous ne pouvez pas dire est faux car il gagne beaucoup. Oui, il a eu des coéquipiers, mais il a été dans le bon environnement. Il a pris la bonne décision d’aller chez Mercedes et a longtemps eu la voiture la plus rapide. Mais il est bon, c’est sûr. Je le respecte en tant que chauffeur. Le reste… »

Jos a formé son fils à la dure, à travers le monde difficile du karting, en faisant la « voie verstappen » qui a donné naissance au génie qu’est Max Verstappen dans le cockpit d’une voiture de F1.

Personne ne connaît mieux son fils que ce père, et bien sûr, Jos est fier de son garçon : « Max est comme il est. Certaines personnes aiment ça. Certaines personnes ne le font pas. Il dit ce qu’il pense mais ne s’implique pas dans les affaires politiques, comme ce qui se passe dans d’autres pays, comme le fait Lewis.

« Max considère qu’il s’agit de faire un travail de sportif et d’en rester là. Tout le monde le fait à sa façon et c’est la façon de Max.

Max et Lewis sont impliqués dans la compétition de F1 la plus serrée de tous les temps, à égalité de points avec seulement le dernier Grand Prix d’Abou Dhabi, dimanche à venir, qui n’a pas été témoin dans l’élite depuis 1974.

Et ce fut un combat épique de 21 rounds jusqu’à présent, avec l’équilibre des pouvoirs changeant entre les sessions, sans parler des courses. Ce qui était donné l’année dernière, ne l’est pas cette fois-ci. Le formulaire a été jeté par la fenêtre car Red Bull et Mercedes sont plus proches qu’ils ne l’ont jamais été avec leurs voitures.

Je ne pensais pas que Toto était comme ça mais j’ai découvert un Wolff différent

Par conséquent, des accidents et des incidents ont marqué cette saison, la paire étant entrée en collision à Silverstone, Max s’écrasant contre le mur tandis que Lewis a survécu à la rencontre pour remporter la course. Celui-ci fait toujours mal à Jos qui, jusque-là, insiste sur le fait que la relation avec le patron de Mercedes, Toto Wolff, était bonne.

Mais il n’en est plus ainsi, a révélé Jos : « Il n’est plus là. Je n’aime pas son attitude. Je n’aime pas comment il s’est comporté, à commencer par Silverstone. L’un des chauffeurs [Max] était à l’hôpital et ils sont sur le podium en train de célébrer comme s’ils avaient remporté le championnat du monde.

«Je ne pensais pas que Toto était comme ça, mais j’ai découvert un Wolff différent. Nous n’avons eu aucun contact de sa part, aucun message ou quoi que ce soit. Et dire qu’il nous avait parlé au début de l’année : je ne dis pas qu’il essayait de faire venir Max à ce stade, mais disons que nous avions une bonne relation avant Silverstone.

Ce qui exclut pratiquement toute perspective que Max aille chez Mercedes dans un proche avenir.

« Max est sous contrat jusqu’à fin 2023 », a poursuivi Jos. « J’espère qu’il pourra rester chez Red Bull pour le reste de sa carrière. Il est heureux dans cet environnement. Nous avons de bonnes relations avec Christian et Helmut.

Pour que les Verstappen remportent leur premier titre mondial de F1 dimanche à Abu Dhabi, ils devront battre Lewis le jour même, peu importe où ils finissent, tandis qu’un DNF pour les deux pilotes signifie que Max sera champion. Et papa Jos, un homme très heureux.

Les émotions sont vives pour Jos Verstappen alors que Max frappe les barrières en qualifications 😬😧#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/hBrWXGusfd – Formule 1 (@F1) 4 décembre 2021