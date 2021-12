Jos Verstappen : Le combat est dans l’ADN de Max

Jos Verstappen, le fier père de Max, a souligné l’esprit combatif de son fils alors que le pilote Red Bull a mis fin au règne de Lewis Hamilton en tant que champion de Formule 1 et a remporté son premier titre à Abu Dhabi dimanche.

L’ancien pilote de F1 a également révélé qu’il s’était éloigné à un moment donné d’une course aux fortunes changeantes alors qu’il semblait que le rêve était terminé.

Max méritait vraiment le championnat

« En raison de la voiture de sécurité, nous sommes dans cette position mais vous devez quand même le faire », a déclaré Jos à la télévision Sky Sports après que son fils a dépassé Hamilton dans le dernier tour d’une course dramatique et controversée.

« Je pense que l’équipe avait une bonne stratégie là-dessus aussi, ils l’ont appelé. Ils font beaucoup de choses très bien et je pense que Max était le pilote cette année et il méritait vraiment ce championnat.

« Il a continué à se battre. Il se battra toujours. C’est dans son ADN, je suppose… il m’a dit ‘à chaque tour, j’étais à fond’ et il conduisait au maximum. Et puis il a eu une chance, un tour et c’est ce qu’il a pris.

Verstappen avait commencé la course au niveau des points avec Hamilton mais avait 9-8 d’avance sur les victoires, et on craignait qu’une collision ne règle le résultat.

Ils ont frôlé le contact mais sont restés à l’écart, Hamilton en tête mais Verstappen a repris le jeu par des arrêts stratégiques et la voiture de sécurité juste au moment où ses espoirs semblaient perdus.

« Pendant la course, je suis parti parce que je n’y croyais plus. Mais je suis revenu dans le dernier tour », a déclaré Jos.

Un moment privilégié entre père et fils

Verstappen junior, a également reflété ce que remporter le titre signifiait pour son père ainsi que pour lui-même, le duo traversant tant de choses ensemble sur le chemin de la F1 et du prix ultime, la couronne des pilotes.

« Mon objectif quand j’étais petit était bien sûr de devenir pilote de Formule 1 », a-t-il déclaré à Sky Sports F1.

« Vous espérez gagner, vous espérez être sur le podium », a-t-il poursuivi. « Quand ils jouent l’hymne national, vous espérez qu’un jour ils joueront le vôtre et quand vous vous tenez ici et qu’ils vous disent que vous êtes le champion du monde, c’est quelque chose d’incroyable.

« Surtout aussi avec mon père, le moment spécial que nous avons également eu ici », Verstappen a évoqué son moment avec son père de soutien après la course.

« Toutes les choses reviennent à travers votre esprit ; toutes les années où vous avez passé ensemble à voyager pour cet objectif.

« Ensuite, vous êtes ici ensemble et tout se met en place dans le dernier tour », a conclu le champion du monde de F1 2021.

Jos Verstappen a toujours été une figure fixe dans la carrière de course de son fils, lui-même pilote de F1 qui était coéquipier du futur septuple champion du monde Michael Schumacher à Benetton en 1994.

Il a également piloté pour Benetton, Simtek, Arrows, Tyrrell, Stewart et Minardi avant de prendre sa retraite en 2003 et de se concentrer sur l’impressionnante carrière de son fils dans le sport automobile. (Rapport supplémentaire par Alan Baldwin/.)