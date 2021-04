Jos Verstappen: Nous ne dormons pas, nous sommes prêts pour cela

Jos Verstappen n’a pas mâché ses mots en évaluant le quasi-accident de son fils Max Verstappen lors du Grand Prix de Bahreïn 2021, qui a ouvert la saison, remettant en question la stratégie de Red Bull tout en saluant les vainqueurs de la course Mercedes et Lewis Hamilton.

Mais le Néerlandais, vétéran de 106 départs en Grand Prix, pense que cette année, son fils a une très bonne idée de les détrôner car il sait ce que la Honda et le groupe de boissons énergisantes ont en réserve pour la saison à venir.

Max ‘shoulda, coulda’ a remporté la course à Sakhir. Red Bull avait le meilleur package samedi pour la première qualification de l’année lorsque Max l’a mis en pole par trois dixièmes de seconde.

En course, la RB16 a été très forte malgré une perte de puissance présumée, seule une stratégie astucieuse de la part du pitwall Mercedes et une masterclass de Hamilton a refusé la victoire de la voiture n ° 33 dans la nuit.

Inutile de dire que Jos n’était pas satisfait du résultat, à savoir Verstappen junior se contentant de la deuxième place derrière Hamilton, comme le rapporte leur site officiel: «C’était vraiment décevant, nous avions la voiture pour gagner, tout le monde a vu ça. C’est juste que stratégiquement, Mercedes a fait un excellent travail à Bahreïn.

«Tout le monde, y compris nous, a supposé que Hamilton opterait pour la stratégie des trois arrêts. Mais Mercedes a fait un excellent travail stratégiquement. Tout le monde, y compris nous, a supposé que Hamilton opterait pour une stratégie à trois arrêts.

Ce qui a finalement été décisif car le grand appel du mur des stands s’est combiné, avec l’excellence pure du Champion du Monde, pour voler la victoire à leurs rivaux.

Un troisième relais plus long, une meilleure option pour Max et Red Bull à Bahreïn?

Jos a suggéré que Red Bull était trop conservateur: «Si vous êtes à la deuxième place, vous pouvez prendre le risque d’aller pour un troisième relais plus long. Si vous ne le faites pas, vous savez avec certitude que vous arriverez en deuxième position. Et si vous échouez, vous êtes toujours deuxième. Bottas ne pouvait pas suivre et [Sergio] Perez n’était pas derrière en tant que défenseur.

L’ancien pilote de F1, faisant référence au nouveau coéquipier de son fils qui s’est qualifié 11e à Sakhir et en course, a été frappé par un problème de batterie qui l’a contraint à partir de la voie des stands.

Le Mexicain a bien récupéré pour terminer cinquième et remporter le Pilote du jour pour son premier Grand Prix en tant que pilote Red Bull, mais n’a pas été un facteur à la fin de la bataille de Bahreïn.

Cependant, l’ambiance est très optimiste dans le camp de Verstappen car dès la première course, ils ont une voiture digne de son pilote, ce que Jos a reconnu: «La bonne chose cette année est que nous savons que nous pouvons nous battre à nouveau pour la première place dans la prochaine. course. Nous n’avons pas été dans cette position ces dernières années.

On pourrait affirmer que Mercedes cette année a démarré lentement sa saison, sa voiture lui procurant quelques soucis précoces. Ils n’étaient pas tout à fait au sommet de leur forme à Bahreïn, les trois semaines leur serviront bien en termes de tri des problèmes.

Mais Jos pense que Red Bull a tout couvert: «Nous ne dormons pas non plus au travail. Nous sommes éveillés aussi et je sais ce qui se passe en matière de développement. Nous sommes prêts pour cela. Ce sera une année incroyablement passionnante. Je suis sur et certain. »