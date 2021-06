Jos Verstappen: Sergio Perez a toujours des “faiblesses” chez Red Bull

in

Jos Verstappen pense que le coéquipier de son fils Max, Sergio Perez, est encore loin de l’article fini chez Red Bull.

Perez, qui a rejoint l’équipe cette année en remplacement d’Alex Albon, a mis du temps à s’installer mais fait maintenant bien plus que ce qui est nécessaire.

Cela n’a pas été mieux que de remporter le Grand Prix d’Azerbaïdjan après la chute de Verstappen en raison d’une panne de pneu, alors que Perez n’a terminé qu’une seule fois dans le top cinq des courses cette saison.

Le principal domaine que le Mexicain n’a pas encore tout à fait compris est celui des qualifications et Verstappen senior a souligné des “faiblesses” – même si les efforts combinés des deux pilotes ont permis à Red Bull de compter 40 points d’avance sur Mercedes dans le Championnat du monde des constructeurs.

À propos du partenariat entre Max et Checo, le Néerlandais de 49 ans a déclaré à Sport1, cité par F1 Insider : « Cela fonctionne très bien. Pérez doit s’améliorer un peu en qualifications pour aider Max. Il a encore quelques faiblesses. Jusqu’à présent, il a fait du très bon travail.

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de Formule 1

Alors que son fils a récemment affirmé qu’il serait “deux dixièmes plus rapide” que Lewis Hamilton dans la même voiture, Verstappen a refusé d’approuver cette évaluation et a plutôt adopté une ligne diplomatique avec sa comparaison entre les deux prétendants au Championnat du monde.

« Lewis et Max sont à la hauteur des yeux », a déclaré le double podium de Formule 1 pour Benetton en 1994. « C’est difficile de comparer car ils sont dans des voitures différentes. Ce sont les deux meilleurs pilotes de Formule 1.

« Lewis a beaucoup d’expérience mais Max est avec nous depuis longtemps. Il travaille avec son propre ingénieur depuis six ans. Max sait ce qu’il fait et il peut bien lire la course.

Verstappen a également évoqué la rivalité entre Red Bull et Mercedes, qui s’est intensifiée cette année au point où chaque équipe critique ce que l’autre fait pour repousser les limites des règles.

C’est devenu personnel parfois aussi entre Toto Wolff et Christian Horner. Mais Verstappen a plutôt fait référence à l’aiguille entre le directeur de l’équipe Mercedes et son compatriote autrichien au franc-parler, Helmut Marko, le conseiller Red Bull qui ne manque jamais d’un mot ou deux.

“Helmut et Toto ne s’aiment pas”, a déclaré Verstappen. « Cela fait partie du jeu en compétition. Mais je ne participe pas.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !