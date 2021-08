José Aldo est direct et rejette tout intérêt pour un match revanche avec Conor McGregor : “Jamais”

José Aldo a définitivement clos son chapitre avec Conor McGregor.

Aldo vient de s’imposer comme un poids coq avec une victoire spectaculaire à l’unanimité Pedro Munhoz dans la co-star du UFC 265. Avec cela, le Brésilien a gardé son nom proche de la contestation du titre qu’il détient actuellement. Aljamain Sterling.

Cependant, s’il y a quelque chose qui n’intéresse pas le plus grand Pluma incontesté de tous les temps, c’est bien une revanche avec l’homme qui l’a mis KO en treize secondes.

C’est ce que je ne comprends pas, frère. Quand cela devait arriver, ils ont commencé à faire des combats de vengeance et des trilogies”, a expliqué ‘Junior’ à MMA Fighting. «Je n’ai pas eu l’occasion, personne n’a pensé à rien et chacun a fait son chemin. Maintenant, la situation s’est à nouveau inversée et il semble qu’il y ait une obligation de le programmer. Mais non. Je ne me vois pas combattre Conor. Jamais, je pense.

Malgré tout ce qui s’est passé avant le combat, Aldo a réitéré son soutien à l’Irlandais.

«Aujourd’hui je gonfle pour lui. J’espère qu’il se remettra de sa blessure, qu’il reviendra concourir au plus haut niveau et qu’il redeviendra champion, car ainsi lui et moi serons toujours ensemble. Peu importe que je sois en bas et lui au-dessus, ou c’est l’inverse, les gens mettront toujours nos noms ensemble et comme ça on porte l’autre ».

