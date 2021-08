José Altuve a connu une belle journée et a établi un record dans les majors

le vénézuélien José Altuve des Astros Houston a écrasé le tangage des Mariners de Seattle et a établi un enregistrer dans la MLB.

Le jour correspondant de samedi, les Mariners de Seattle et les Astros de Houston ont été mesurés à Minute Park.

Le Vénézuélien est apparu du sidéral José Altuve, qui est allé 4-en-5, avec un point produit et trois points marqués, pour mener son équipe à une victoire de 15-1 sur les Mariners de Seattle.

Avant le défi, le créole a été récompensé devant ses fans, qui peuvent être consultés sur le lien suivant :

Il a également établi un enregistrer dans les majeures, atteignant 31 matchs de 4 coups sûrs ou plus dans les majeures, ce qui représente le plus grand nombre de ces matchs au cours des 10 dernières années dans les majeures. MLB.

De @MLBStats: @ JoseAltuve27 31 matchs à quatre coups sont les plus importants de @MLB au cours des 10 dernières années. https://t.co/FyJmtUMddR – Mark Berman (@ MarkBermanFox26) 21 août 2021

Une autre information importante est que Altuve occupe la deuxième place dans l’histoire de la Astros dans ce département (matchs de 4 coups sûrs ou plus) et n’est derrière Craig Biggio qui est le leader de tous les temps avec 34.

Certainement le Altuve est impressionnant et occupe de plus en plus une place de légende dans les Astros de Houston, qui continueront également à chercher dans le MLB à la pointe d’un bâton propre, pour confirmer son talent et oublier complètement le piège de 2017, même s’il est probable que les haters continueront de faire campagne contre lui.