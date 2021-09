Jose Altuve a été victime d’arbitres dans la zone de frappe

Le Vénézuélien du Astros de Houston, José AltuveTout au long de la saison 2021 Major League – MLB, il a été victime des arbitres et fait partie des joueurs qui l’ont condamné le plus à des frappes avec des terrains hors de la zone.

Bien que nous sachions que la zone de frappe officielle est la zone au-dessus du marbre, à partir du milieu entre les épaules du frappeur et le haut du pantalon de l’uniforme. Pour recevoir une frappe, une partie du ballon doit traverser une partie de la plaque alors qu’elle se trouve dans la zone susmentionnée.

Avec le passage de la saison au Vénézuélien, ils l’ont condamné à plusieurs frappes avec des terrains qui sont évidemment hors de la zone.

Ca parle de quoi?

C’est peut-être sa taille, étant un joueur de petite taille, les arbitres jugent un lancer qui semble être une balle aussi bonne. La zone de frappe, il y a quelque temps, la zone de frappe d’Altuve et Aaron Judge a été mentionnée et les gens ont mentionné qu’elles étaient différentes en raison de la différence évidente de taille, indiquant clairement que la zone de frappe est la même pour tous les frappeurs. La mastication du carcher, ce facteur entre en jeu puisque les receveurs le font pour persuader la sentence de l’arbitre et dans certaines occasions c’est positif alors que dans d’autres ce n’est pas le cas. Appréciation des arbitres, le point de vue des arbitres est différent de celui vu par tout le monde à la télévision, ceci étant totalement différent puisqu’ils n’ont pas le tableau des zones de frappe que l’on voit dans les émissions télévisées, mais c’est à cause de l’appréciation qu’ils ont au lancement.

Affecté par la décision d’appeler à la grève à l’extérieur de la zone

Jose Altuve, se classe comme le quatrième joueur cette saison dans les ligues majeures à recevoir plus de condamnations pour grève avec des lancers hors de la zone. Sur cette liste se trouvent :

Robbie Grossman avec 97 Aaron Judge avec 82 José Altuve avec 80 Mark Canha avec 76

Les bouffonneries « Astroboy » cette saison

Au cours de la saison 2021 de la MLB en cours, Jose Altuve a une moyenne au bâton de 0,279, avec 150 coups sûrs en 538 au bâton, en 74 points, en marquant 103 et en frappant 27 coups sûrs.