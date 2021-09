José Altuve a frappé son 31e circuit et a égalé son record personnel en MLB

Le joueur de deuxième but vénézuélien, José Altuve, a frappé son 31e coup de circuit de la saison. Égalant sa meilleure note dans les majeures, il a également frappé 164 circuits en carrière de Ligue majeure de baseball – MLB avec la franchise du Astros de Houston.

Dans le match entre les Rays de Tampa Bay et les Astros de Houston, Altuve a déchaîné sa puissance et a réussi son trente et unième quasi home run de la saison et 164e de sa carrière avec les Sidereal.

Altuve, en fin de huitième manche et avec un désavantage au tableau d’affichage, le Vénézuélien a puni le lanceur du lanceur des champions de la division Est de la Ligue américaine pour atteindre 31 coups sûrs au tour complet, égalant son meilleur record de sa carrière en Las Mayores.

Voici le home run :

Jose Altuve – Astros de Houston (31) pic.twitter.com/5VlRKLWczE – Vidéos RH MLB (@MLBHRVideos) 29 septembre 2021

Le lanceur qui a subi le superbe coup de “Astroboy” était le droitier David Robertson qui a laissé son curseur de 84,3 milles à l’heure dans la zone de puissance du Vénézuélien et ce avec un contact puissant a envoyé cette balle voler partout dans le champ gauche à une distance de 422 pieds et ayant une vitesse de départ de 103,4 mi/h.

Altuve, avec Salvador Pérez et Eugenio Suárez, deviennent les seuls Vénézuéliens à avoir réussi 30 circuits ou plus cette saison en MLB.

En plus de cela, José Altuve, a frappé son 164e circuit en carrière avec les Astros de Houston, ce qui l’amène à la septième position des joueurs avec le plus de circuits de la franchise en battant le Dominicain Cesar Cedeño.

Ici les données :

Jose Altuve a enregistré son 164e coup de circuit en carrière, dépassant Cesar Cedeño pour le 7e plus grand nombre de l’histoire de la franchise. #PourLesH #Astros – Shaq Sullivan (@Its_Meshach) 29 septembre 2021

Chiffres Astroboy cette saison

Altuve a visité la plaque 584 fois, frappant 161 coups sûrs, marquant 114 points, conduisant 82 et frappant 31 circuits pour une moyenne au bâton de 0,276.