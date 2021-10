José Altuve a frappé un home run historique pour égaliser les Red Sox

Le Vénézuélien du Astros de Houston, José Altuve, collé son Home Run 20 vie dans le Séries éliminatoires des Ligue majeure de baseball – MLB et a égalé le match 1 de la Championship Series contre le Red Sox de Boston.

Grâce au match 1 entre Astros et Red Sox dans l’American League Championship Series, José Altuve a corrigé son erreur défensive en enchaînant son deuxième home run des Playoffs actuels, qui a servi à égaliser ce match à trois points et avec lequel il a atteint 20 à vie pendant cette instance, entrant dans le top-3 pour la plupart des home runs dans la « Terre Promise ».

Historique

Ce circuit n°20 d’Altuve en séries éliminatoires est entré dans l’histoire car il lui a permis de dépasser Albert Pujols à la quatrième place du plus grand nombre de home runs dans ce cas et d’égaler Derek Jeter à la troisième place, sans aucun doute quelque chose d’historique pour ce Vénézuélien qui continue de montrent qu’au cours du mois d’octobre, il est l’un des meilleurs joueurs de toute la MLB.

Home Run

Tanner Houck est celui qui a subi cet énorme circuit du Vénézuélien des Astros en sixième manche, qui a servi à couvrir cette erreur qui a permis aux Red Sox d’aller de l’avant sur l’échiquier dans ce match 1 de la série pour le championnat du circuit des jeunes .

Le lanceur de Boston a égaré un curseur et l’AstroBoy l’a envoyé dans le champ gauche profond de Minute Maid Park, un coup qui a eu une vitesse de sortie de 97,9 milles à l’heure et a atteint 382 pieds, une superbe connexion qui sera marquée dans l’histoire de les Ligues majeures.

De plus, ce hit a suffi à créer la folie à Houston, puisque tout le public présent dans le stade l’a célébré au maximum et le tollé a régné, sans aucun doute ce sont les MLB PLAYOFFS.

Nombres

Après ce circuit, Altuve a une moyenne de 0,316, 0,480 OBP et 1 217 OPS en 19 présences au bâton lors des séries éliminatoires de la MLB 2021, avec six coups sûrs, cinq points produits et 11 points marqués.