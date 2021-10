José Altuve a laissé la marque de Jorge Posada en séries éliminatoires

Le Vénézuélien des Astros de Houston, José Altuve, dépassé les courses annoté dans les Séries éliminatoires des Ligue majeure de baseball – MLB de l’ex-receveur Jorge Posada, qui dans sa carrière a été un grand joueur dans ce cas.

Au cours du troisième match de la série de division de la Ligue américaine entre Astros et White Sox, José Altuve a marqué sa cinquième carrière des éliminatoires de la Major League 2021, atteignant 54 à vie dans ce cas et a ainsi dépassé 53 Jorge Posada dans sa carrière, se souvenant qu’il a eu un total de 15 apparitions dans la « Terre promise » dans le meilleur baseball du monde, sans aucun doute quelque chose d’historique pour le Vénézuélien.

Qu’a-t-il obtenu ?

Après avoir battu Posada, Altuve était seul dans la position n ° 7 la plus marquée dans les séries éliminatoires de la MLB, réalisant ce record en six apparitions au total dans la « Terre promise » avec l’équipe Astros. De plus, il indique clairement qu’au cours de cette période de la saison, il est un joueur décisif et important, montrant qu’il est l’un des meilleurs de tout le baseball.

Désormais, le Vénézuélien des Astros est à un point du grand Albert Pujols qui, lors des séries éliminatoires, en compte 55 au total.

De plus, José Altuve continue d’ajouter des chiffres pour s’établir comme le Vénézuélien avec le plus de coups sûrs, de doubles, de points marqués, de points produits, de buts et de moyenne au bâton, lors des matchs des séries éliminatoires de la MLB.

Suite à ce nouveau record, Altuve atteint 0,301 pour sa carrière en séries éliminatoires, avec ces 80 coups sûrs, 18 circuits, 40 points produits et 54 points marqués en 66 matchs.