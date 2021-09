José Altuve a terminé le double jeu dans le style d’Ozzie Smith

Le joueur de deuxième but de la Astros de Houston, José Altuve, compléter un formidable double jeu dans le style du mythique Forgeron Ozzie pour sortir les deux premiers de la manche et éviter l’avance sur l’offensive des Angels.

Le Vénézuélien a reçu un tir du troisième but au deuxième étage et d’un saut pour éviter d’être touché par le coureur qu’il a lancé au premier pour obtenir les deux retraits.

En fin de deuxième manche après un bleu compliqué, Alex Bregman prend le ballon et décoche un tir au milieu, celui-ci est reçu par José Altuve et au contact du but il saute pour empêcher le coureur de glisser et effectue un premier tir qui, malgré avoir touché le sol, était parfaitement dominé par son coéquipier Yuli Gurriel.

Voici le double jeu :

Jose Altuve faisant son usurpation d’identité Ozzie Smith pic.twitter.com/S0q7L6oSFr – Brian McTaggart (@brianmctaggart) 23 septembre 2021

Avec ce jeu, le Vénézuélien a démontré le grand niveau défensif qu’il possède, ce qui lui permet d’imiter les jeux de joueurs historiques dans le meilleur baseball du monde, en l’occurrence le joueur Ozzie Smith, qui a 13 Gants d’Or.

Voici un souvenir de Smith :

Altuve a reçu un seul gant d’or en 2015, défensivement, le Vénézuélien a joué presque toute sa carrière en tant que serveur ayant participé à 1 387 matchs, regardant l’action en 11 986 manches, avec un nombre de passes décisives de 3 488 et un total de 82 erreurs pour clôturer avec une moyenne défensive de carrière MLB de .985.