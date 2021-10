José Altuve égale la marque d’Albert Pujols en playoffs

Le Vénézuélien des Astros de Houston Jose Altuve égale le puissant record du légendaire Albert Pujols des Dodgers de Los Angeles en playoffs de la MLB.

Mardi, les Astros de Houston et les White Sox de Chicago ont été mesurés au domicile des White Legs dans ce qui était le quatrième match de la Divisional Series, où les Sidereals ont terminé 2-1.

Ce fut une journée très spéciale pour l’équipe Astros et finalement pour le Vénézuélien, car les siderales ont commencé à perdre 1-0 et précisément un lancer pour Astroboy a allumé l’étincelle des Texans pour lancer le mouvement de course qui leur a permis de prendre la tête. de ne jamais le perdre.

En début de huitième manche, les Astros menaient 7-1 au tableau d’affichage et il y avait deux coureurs sur les buts, où c’était au tour de José Altuve au bâton.

Le Vénézuélien a connecté le ballon en passant par le champ gauche pour placer les actions avec un score de 10-1.

De cette façon, le joueur de deuxième but historique des siderales a atteint 19 circuits en carrière dans les séries éliminatoires de la Ligue majeure de baseball, égalant le puissant cogneur dominicain Albert Pujols pour la quatrième place de tous les temps.

José Altuve l’a fait disparaître dans les tribunes ! Home run numéro 19 en séries éliminatoires, brise l’égalité avec Reggie Jackson et Mickey Mantle et égale George Springer et Albert Pujols pour la quatrième place de tous les temps. # Postsaison #FortheH pic.twitter.com/IQ7sS9IISw – Roberth Pérez (@ RoberthEperez17) 12 octobre 2021

Le voltigeur de centre des Blue Jays de Toronto George Springer, qui jusqu’à la saison 2020 a brillé dans la MLB avec les Astros de Houston, compte également sur ces 19 circuits.

Altuve a définitivement tout le chemin pour continuer à écrire l’histoire des séries éliminatoires et maintenant, avec ses Astros, le petit géant affrontera le lanceur des Red Sox de Boston dans la série de championnats de la Ligue américaine.

Si les Astros gardent leur constance, ils ont les armes pour battre les rouges et entrer dans une autre Série mondiale, mais le combat se bat et avec l’inspiration qu’apportent les Red Sox, ce ne sera pas un combat facile.

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada