Jose Altuve égalise Bernie Williams en séries éliminatoires avec 22

HOUSTON — Jose Altuve n’arrêtera pas de tourmenter les fans des Yankees.

Son circuit en septième manche contre Drew Smyly lors de la victoire 7-2 des Astros sur Atlanta lors du match 2 des World Series mercredi soir était le 22e home run de sa carrière en séries éliminatoires, le liant à Bernie Williams au deuxième rang de la liste de tous les temps.

Manny Ramirez détient le record avec 29.

Cela s’est produit au cours des mêmes séries éliminatoires au cours desquelles Altuve a également dépassé Derek Jeter sur la liste, alors que Jeter a frappé 20 circuits en séries éliminatoires au cours de sa carrière – un point qu’Altuve a marqué après le match.

Altuve a déclaré qu’il avait beaucoup vu Williams jouer en grandissant.

« Un bon frappeur, évidemment, a dit Altuve.

« Cela signifie beaucoup pour moi », a-t-il déclaré à propos de l’accomplissement. «Cela me fait continuer à aller là-bas, à frapper des circuits pour aider mon équipe, pour continuer à accomplir des choses comme celle-ci. Tant que nous gagnons, tout va bien.

Altuve est entré dans le match 2 avec une glissade de 2 pour 26 lors de ses six matchs précédents.

José AltuveUPI

Interrogé sur la façon dont Altuve a pu surmonter la crise, le manager de Houston, Dusty Baker, a déclaré: «Eh bien, il est bon. Eh bien, il est bon. Quand tu es bon, tu dois juste — je ne sais pas. C’est ce que font les professionnels. Quand vous savez que vous pouvez jouer, vous devez le faire. Je veux dire, tu n’as pas le choix. Mon père me disait qu’il n’y avait pas de mal à descendre, mais ne reste pas couché. Alors il n’est pas resté à terre.

C’était le quatrième d’Altuve en séries éliminatoires, mais il est entré mercredi sans coup sûr lors de ses deux matchs précédents (0-pour-9).

« Pour moi, les statistiques et les séries éliminatoires n’ont pas d’importance parce que vous gagnez », a déclaré Altuve. « Vous pouvez être 0 pour 20, mais qu’en est-il si vous obtenez le gros coup ? C’est donc le but des séries éliminatoires. Je m’en fiche je suis allé 0-pour-5 [Tuesday]. je me présente [Wednesday], essayez d’obtenir de bons lancers à frapper, et je suis heureux d’aider mon équipe à gagner.

Les Braves ont remplacé Charlie Morton sur leur alignement par le lanceur gaucher Tucker Davidson mercredi après que Morton a été exclu pour le reste des World Series avec une fracture du péroné.

Morton a décoché une ligne d’entraînement de Yuli Gurriel sur sa jambe droite en fin de deuxième dans le match 1 mardi. Le droitier est resté dans le match et a obtenu les deux derniers retraits de cette manche, puis a retiré Altuve sur des prises pour ouvrir le bas de la troisième.

Lors de son dernier lancer, Morton a trébuché sur le monticule et a quitté le jeu et les rayons X ont montré la fracture.

Davidson, 25 ans, a effectué quatre départs pour les Braves plus tôt dans la saison, mais a raté une grande partie de la saison en raison d’une inflammation de l’avant-bras gauche. Il a effectué quatre départs en rééducation dans les ligues mineures pour clore la saison régulière.

Ian Anderson devrait débuter pour Atlanta lors du troisième match vendredi, contre la recrue de Houston Luis Garcia à Truist Park, où les Braves ont remporté 10 de leurs 11 derniers matchs, dont leurs cinq derniers.

Le manager d’Atlanta, Brian Snitker, a fait l’éloge de la défense intérieure de son équipe avant le match 2.

« Ces gars ont été incroyables », a déclaré Snitker. «Ces gars ont été si stables. Ils ont été vraiment, vraiment bons toute l’année, à mon avis.

Mercredi, cependant, Ozzie Albies a commis une erreur et il y a eu une confusion dans le champ sur un relais qui a entraîné une erreur sur le voltigeur Eddie Rosario. Les deux erreurs ont conduit à des courses.

« Cela arrive », a déclaré Snitker. «Au cours des 162 matchs que nous venons de jouer et à quel point nos gars sont bons défensivement, cela ne me dérange pas du tout.»

Les Astros ont atteint les séries éliminatoires sans la production habituelle d’Alex Bregman. Et ils sont arrivés à la Série mondiale avec le joueur de troisième but toujours en perte de vitesse.

Il est allé sans coup sûr avec une paire de retraits au bâton dans la défaite de Houston lors du match 1, mais a eu un ballon sacrificiel lors de la première manche mercredi.

Baker a déclaré qu’il pensait que Bregman récupérait toujours son temps après un long passage sur la liste des blessés en raison d’un quad tendu.

« Il a raté, quoi, 60 matchs? », a déclaré Baker avant le deuxième match. « C’est donc 60 matchs de répétition que l’opposition a sur lui. Vous faites du rattrapage tout le temps, toute l’année. C’est très dur. Quand est-ce que tu te rattrapes ?

Pas encore, évidemment.

Bregman a été OK dans 32 matchs de saison régulière après son retour de blessure, avec un .760 OPS au cours de cette séquence.

Mais en 11 matchs éliminatoires avant mercredi, Bregman était 11 pour 43 avec 10 retraits au bâton et un OPS de 0,682.

« Je veux dire, il a mis du temps », a déclaré Baker. « Il s’est mis au travail. La loi de la moyenne est de son côté aussi, big time. Bregman peut frapper, et il pense qu’il peut frapper, et il frappera. Il ne s’agit donc que pour lui de rester confiant. C’est le numéro un. »