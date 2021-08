José Altuve risque le physique avec le jeu au deuxième but

Le Vénézuélien du Astros de Houston, José Altuve, continue de montrer son grand niveau lors de la saison 2021, cette fois avec un formidable jeu défensif qui rend son talent encore plus clair dans le Grandes ligues (MLB).

José Altuve Il pourrait certainement participer au combat de Gold Glove au deuxième but alors qu’il continue d’éblouir la défense et cette fois, c’était avec un jeu brillant contre les Mariners de Seattle au Grandes ligues.

En cinquième manche, Connor Joe a frappé une ligne au milieu du terrain et Altuve sauvé le Astros avec un jeu formidable avec son gant, dans le meilleur style de l’immortel Roberto Alomar, l’un des meilleurs joueurs de serveurs du MLB.

Ici la vidéo :

Les Astros Ils savent qu’ils peuvent compter sur le Vénézuélien à tout moment, qui fait une très bonne saison cette année et ici ce coup de pinceau en est la preuve, lui donnant le mérite de pouvoir entrer dans le combat et voir s’il peut gagner son deuxième Gant d’or au baseball de la MLB.

Altuve étiré au maximum et a fait un silence vraiment incroyable, gagnant des applaudissements de Minute Maid Park, sa maison à Las Grandes ligues.

José Altuve faisant des choses José Altuve. #PourLesH pic.twitter.com/COSR0foUnv – AT&T SportsNet SW (@ATTSportsNetSW) 11 août 2021

De plus, le Vénézuélien de la Astros Il a cette saison 2021 un pourcentage défensif de .984 et seulement six erreurs au deuxième but en 99 matchs de la saison. MLB 2021.