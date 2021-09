José Berrios a neutralisé l’offensive de son ancienne équipe, les Twins

in

Le lanceur portoricain du Geais bleus de Toronto, José Berrios, neutralisé l’offensive du jumeaux du Minnesota ce dimanche, travaillant très bien contre son ancienne équipe de baseball du Ligue majeure de baseball – MLB.

Ce dimanche, le manager des Blue Jays, Charlie Montoyo a décidé d’envoyer à la butte José Berrios, qui lancerait pour la première fois de cette saison 2021 contre les Twins, qui étaient son équipe jusqu’à il y a quelques mois dans les Ligues majeures, réalisant une excellente performance pour remporter sa 12e victoire de la saison en cours pour le meilleur baseball au monde, cinquième dans un uniforme de Toronto.

Berrios, arrivé chez les Blue Jays à la date limite des échanges depuis les Twins, a fait un travail extraordinaire ce dimanche contre son ancienne équipe de MLB, les guidant vers la victoire et neutralisant ses anciens coéquipiers, le tout à sa 30e sortie de la campagne 2021 en cours.

Le Portoricain a travaillé pendant 6,2 manches, accordant quatre coups sûrs, trois points, un but sur balles et un total de six retraits au bâton contre les Twins, un départ extrêmement solide pour ce lanceur de 27 ans qui joue en 2021 sa saison numéro un. # 6 dans le baseball MLB.

Ici la vidéo :

José Berríos, Curveball de porte arrière malade de 84 mph. pic.twitter.com/KcFuutUJ6E – Rob Friedman (@PitchingNinja) 19 septembre 2021

José Berríos, Filthy 85mph Changeup… et Sword. ️ pic.twitter.com/9NxuNIv2qB – Rob Friedman (@PitchingNinja) 19 septembre 2021

Berrios s’est montré superbe et aujourd’hui il a dominé ceux qui il y a quelques mois étaient ses coéquipiers en MLB, des joueurs qu’il connaissait sans aucun doute et qui ont emporté et avaient la formule pour savoir lancer à ces frappeurs.

Comment étaient vos chiffres lors de la récolte 2021 ?

Après ce départ, José Berrios a une fiche de 12-8 lors de la saison 2021 de la MLB, avec une MPM de 3,45 et un total de 187 retraits au bâton.

Avec les Blue Jays

Il a cinq victoires, trois défaites, une MPM de 3,39 et 61 chocolats en 10 matchs.