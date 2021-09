José Bordalás, en blanc contre le Real Madrid

20/09/2021 à 16h00 CEST

L’entraîneur de Valence, José Bordalás, chute à nouveau contre le Real Madrid et ajoute un total de neuf confrontations directes sans remporter la victoire : deux nuls et sept défaites. Le ché a joué un grand match dans les lignes générales et a même pris la tête dans l’électronique, mais les buts de Vinicius et Benzema dans la phase finale ont condamné l’équipe.

Le madrilène, qui a pris les rênes de Valence cette saison, l’équipe a été constituée et les joueurs valenciens sont l’une des équipes les plus fortes en ce début de saison. Le bloc a de la personnalité, une identité claire du jeu et tous les joueurs répondent pleinement aux demandes.

0 – José Bordalás a mené huit matches de Liga contre le Real Madrid sans en remporter aucun (2E 6D), son chiffre le plus élevé contre le même rival sans gagner dans la compétition avec l’Atlético de Madrid (8P 1E 7D), et son équipe n’a pas marqué dans le six derniers. Défi. pic.twitter.com/wINgXiBmtW – OptaJose (@OptaJose) 19 septembre 2021

L’ex de Getafe a succombé à sa bête noire par 1-2 et continue sans pouvoir riposter après huit rencontres avec Getafe. Le Real Madrid et l’Atlético de Madrid sont deux de leurs pires rivaux : Les hommes de Cholo Simeone ont arrêté l’entraîneur jusqu’à huit fois avec un match nul et sept défaites.

Valence, pour continuer à grandir

José Bordalás a pris les commandes de Valence après une année difficile avec Javi Gracia. Malgré la perte de la première option pour devenir leader lors de leur chute contre le Real Madrid, le che Ils ont une grande équipe qui a été rejointe par Hélder Costa, Marcos André, Hugo Duro, Omar Alderete et Dimitri Foulquier, entre autres.

Le natif de Madrid a été l’un des entraîneurs qui ont le plus influencé son équipe ces dernières années et a même mené Getafe aux compétitions européennes avec des ressources très limitées. Le 4-4-2 et la réduction des espaces sont deux des choses que Valence 2021/22 a intégrées le plus rapidement.