José Breton. Le psychopathe qui voulait être Jack Nicholson

16/09/2021 à 18:12 CEST

Un dossier ouvert

Vos amis et collègues de Cordoue ils l’appelaient El Cebollo. Mais il a un niveau d’intelligence supérieur, un QI de 121. A l’automne 2011, avant de droguer et de tuer ses deux fils, José Bretón, qu’il était soldat en Bosnie, il avait deux obsessions : punir sa femme Ruth pour s’être séparée de lui et de l’acteur Jack Nicholson. Les écrits que la police a récupérés à son domicile reflètent son état d’esprit avant de commettre les crimes, le 8 octobre 2011 et essayer de tromper tout le monde en prétendant que quelqu’un avait kidnappé ses enfants dans le parc Cruz Condé.

« J’ai beaucoup de hobbies, scrupuleux, ça me dérange qu’il tousse, que (les enfants) sucent leur morve, écoutent manger & mldr; Serait-ce bien de laisser tomber les choses qui me rappellent elle ? & Mldr; Je suis une mauvaise personne & rdquor;écrit l’ancien soldat breton dans ses rôles les plus intimes. Comme dans l’un des films de son idole, Better Impossible, les manies de Breton avaient rendu insupportable la vie de sa femme et de leurs deux enfants, Ruth et José, âgés de six et deux ans. Cette comédie douce-amère s’est terminée en rose. Une femme (jouée par Helen Hunt) a racheté le personnage de Nicholson et les deux ont commencé une nouvelle vie.

Mais dans un autre tiroir de la chambre Breton a conservé une copie de The Shining, le roman d’horreur de Stephen King et dont le film mettait également en vedette Nicholson. Il s’agit d’un père qui travaille comme gardien de sécurité dans un pensionnat qui entame une spirale de violence contre sa femme et son fils. Et ça finit très mal. Les flics qui ont trouvé le roman d’horreur et les papiers de Breton, même avec les enfants disparus, a décidé de baptiser l’affaire comme Opération Shining.

“Quelles sont mes chances ? Combien pouvez-vous me demander ? Je ne sais pas ce que tu en penses, si tu attends le master, le chéri, le renouveau ou tu ne sais pas ce que tu veux. Il dit qu’il n’est avec personne& rdquor ;.

Obsédé par sa femme ayant un amant, chose totalement fausse, Breton montre aussi son côté calculateur. Pensez et écrivez sur la pension que vous devrez payer à vos enfants, sur qui gardera l’appartement où vivait la famille & mldr; “Si je porte plainte, c’est comme déclarer la guerre. Pension pour la femme. Tant que je ne travaille pas, je dois le payer, s’accumule pour quand vous avez. Garde pour moi. Vous êtes déjà exigeant ? Vous voyez déjà les enfants ? Enregistreur numérique. Tu n’as pas de droit. Garde totale de la mère. Week-ends alternés. Liberté de voir. Orthodontie, lunettes, cours de soutien. Voiture à moi. Trousseau. Dépenses 70/30. Inventaire. Bloquer le compte. RUTH N’EXISTE PAS& rdquor ;.

L’inspecteur Felipe Nieto, de la Centrale UDEV de la Police nationale, analyse les écrits et le brouillon de la dernière lettre avec laquelle Bretón a tenté de convaincre sa femme de revenir avec lui. “Vous et les enfants êtes ma famille et je ne veux pas vous abandonner & mldr; Donnons-leur une vie idéale, pouvoir marcher, les emmener à l’école, voyager, les emmener chez le médecin. Est-ce que je vous donne autant de répulsion ? Te dire je t’aime le matin, des fleurs, des détails en tout genre, comme c’est beau ! Je n’ai pas réussi à te perdre, je suis une âme perdue, sans toi je ne suis rien. Laisse-moi revenir dimanche, ne m’oblige pas à m’enchaîner en demandant une chance, laissez-moi rester un jour, empoisonnez-moi et jetez-moi dans la rivière, au moins je mourrai heureux. Je pense que je peux vous donner la paix & rdquor;.

Bien avant tout cela, les chercheurs découvert que la lettre que Ruth Ortiz a finalement lue avant que son mari ne tue les enfants cachait, lu aujourd’hui, un message, presque une prémonition de ce que Breton, qui achetait et stockait déjà de l’essence, finirait par faire au bûcher de sa ferme de Las Quemadillas, où il jeta ses enfants. « Qu’est-ce qui nous sépare ? Est-ce que je vous donne autant de répulsion ? Ne me dis pas qu’après si longtemps ensemble on n’a pas un peu de braises pour espérer. Je m’occuperai de l’alimenter, j’ai l’éternité pour le faire & rdquor ;.

Condamné à 40 ans de prison, Breton a toujours clamé son innocence. En prison, il a joué dans des tentatives de suicide et une grève de la faim au cours desquelles il a pris du poids. La raison était qu’ils ne l’avaient pas laissé lire l’As et la Marque. Les chercheurs étaient convaincus qu’un jour il dirait enfin la vérité, seulement pour blesser à nouveau son ex-femme. Il l’a fait, comme le révèle le journal El Mundo, dans la prison de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), lors de plusieurs entretiens avec des psychologues et d’autres meurtriers médiatiques tels que Miguel Carcaño, reconnu coupable du crime de la jeune Marta del Castillo, et Sergio Morate, qui a tué son ex-petite amie Marina et son amie Laura à Cuenca avant de fuir en Roumanie.