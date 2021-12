José Carlos Ramirez contre. José Pedraza, grand combat sans titre pour février

Fresno (Californie), terre de mémoire de la boxe espagnole pour la victoire de Sandor Martín sur Mikey García, sera le théâtre d’un grand combat le 5 février.

Sans titre de champion du monde en jeu, alors que Josh Taylor remporte les quatre ceintures des super-légers, ce combat est la preuve que vous n’avez pas besoin de corps ni de sceptres absolus pour assister à des matchs de boxe exceptionnels. Parce que le Californien José Ramírez (26-1, 17 KO), 29 ans et après la seule défaite de sa carrière, contre Taylor lui-même, et le Portoricain José Pedraza (29-3, 14 KO), 32 et en pleine forme, ils se retrouveront dans un match absolument déterminant pour les deux courses.

Lors de l’événement, qui sera organisé par Top Rank, le médaillé d’argent fera probablement ses débuts en tant que professionnel à Tokyo 2020 au sein des super-lourds Richard Torrez.