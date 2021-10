José Castro contre-attaque

22/10/2021 à 18:20 CEST

Le président de Séville, José castro, a qualifié ce vendredi de « ridicule » la déclaration de son prédécesseur, José María del Nido Benavente, selon laquelle « le club est ruiné », puisqu’il présentait un « excédent dans la » saison 2019/20 « , alors que la majorité avait un déficit en raison de la pandémie ».

Castro a assuré, après une gerbe au seigneur de la grande puissance, que le déficit de 41 millions d’euros dans les comptes de l’année dernière qu’il présentera mardi à l’assemblée générale des actionnaires « Ça aurait été résolu en vendant (Jules) Koundé », chose qu’on n’a pas obligé de faire car « le club est puissant économiquement ».

Del Nido Benavente, qui a l’intention de reprendre la présidence qu’il a quittée lorsqu’il est entré en prison pour la soi-disant « Affaire du procès-verbal » liée à la mairie de Marbella, a déclaré jeudi dans une interview qu’il était contraint de « faire un tour de roue » pour empêcher « la détérioration des comptes de Séville « en raison du » modèle de gestion de Castro.

Pour le président sevillista, cependant, « Dire que le club est ruiné le premier, c’est moche, parce que ça sort dans les médias, ça se fait entendre en Europe et ça, ce n’est pas avoir de l’affection pour le club », mais il considère que, « c’est avant tout un mensonge ». « , puisque Séville a un patrimoine « de plus de 400 millions d’euros seulement dans l’effectif », de sorte qu' »avec la vente d’un seul joueur, le déficit aurait été comblé ».

De l’avis de Castro, Du nid « Il cherche une raison pour gagner une rencontre avec le soutien de certains Américains qui ne se soucient pas de Séville, seulement de leur argent » et il estime que « c’est dommage qu’une sevillista soutienne cela », puisqu’il soutient que « quand les choses sont bonnes, vous n’avez pas à les changer. »

« Mes huit ans de présidence sont là : quatre titres, huit ans en Europe, dont cinq en Ligue des champions. Nous avons eu des options pour gagner la Ligue avec quatre fois moins de budget que ceux ci-dessus. Vous pouvez toujours grandir plus, mais ça est clair que nous n’arrêtons pas de grandir. Le changement est recherché par d’autres intérêts privés », a ajouté José Castro.

Le dirigeant d’Utreran a rappelé que le club est gouverné avec le soutien d’un pacte entre actionnaires que Del Nido Benavente « a promu il y a moins de deux ans et l’a dynamité dans la demi-heure suivant sa signature » malgré le fait que « C’était bon pour la stabilité : mais il est lui, lui et lui, il veut tout pour lui et ne veut que lui commander », il prétendait.

Pour José Castro, la situation provoquée par l’assaut sur le pouvoir de Del Nido « n’est pas agréable, surtout parce que l’entité est un exemple à bien des égards », mais il espère qu’une fois l’assemblée générale des actionnaires terminée, mardi prochain, » La loi établira les mécanismes pour ne pas demander continuellement de « nouvelles assemblées, car » cela porterait préjudice à l’entité.