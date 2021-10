NEW YORK (28 octobre 2021) – Josue « The Prodigy » Vargas a gagné son surnom de combattant en tant que fan grandissant dans le Bronx. Le concurrent poids welter junior né à Porto Rico a maintenant une chance de remporter une victoire déterminante à environ 10 milles de l’endroit où il a été élevé.

Vargas (19-1, 9 KOs) affrontera le double challenger du titre mondial José « Chon » Zepeda (34-2, 26 KOs) dans un événement principal ESPN + 10 rounds samedi au Hulu Theatre de Madison Square Garden. Le vainqueur de cette bataille sera en lice pour un titre mondial. Vargas a remporté 13 victoires consécutives depuis une défaite controversée par disqualification, tandis que Zepeda est à un an de sa victoire à élimination directe « Combat de l’année » contre Ivan Baranchyk. Zepeda s’est battu pour la dernière fois en mai, remportant une décision contre « Hammerin » Hank Lundy.

Dans le co-métrage poids coq de 10 rounds, la sensation de frappe portoricaine Carlos « Purin » Caraballo (14-0, 14 KOs) affrontera l’ancien challenger pour le titre mondial Jonas Sultan (17-5, 11 KOs). Caraballo vient de remporter une victoire par élimination directe en mars contre Leonardo Baez. Il a également été annoncé aujourd’hui que Caraballo et Miguel Cotto Promotions ont signé un accord de co-promotion à long terme avec Top Rank.

Voici ce que les combattants avaient à dire lors de la conférence de presse finale :

José Zepeda

«C’est un jeune combattant. C’est un combattant très énergique, mais j’y suis allé. J’ai beaucoup d’expérience avec des combattants classés numéro un et deux dans le monde. Où qu’il mène le combat, je le mènerai. J’ai montré que je pouvais aller le plus fort possible ».

« Il a encore besoin de beaucoup d’expérience. Ne sait pas. Votre équipe ne le sait probablement pas encore, mais samedi vous verrez que la boxe n’est pas un jeu. Vous mettez votre vie en danger sur le ring, et il n’a été avec aucun des 20 meilleurs combattants. Il réalisera dans quoi il s’est embarqué ce samedi ».

« Ils verront le meilleur de ‘Chon’ Zepeda. Comme je l’ai dit, où qu’il mène le combat, c’est là que je le mènerai aussi. Je sais que je peux faire de mon mieux si j’en ai besoin. Je pense que ça va en arriver là. Je pense juste que je vais m’en remettre. Il pense qu’il est un meilleur combattant. Il pense que c’est plus rapide. Il ne pense certainement pas qu’il frappe plus fort. »

« Il est le numéro 56 mondial. Pourquoi dis-tu que je n’ai combattu avec personne ? Samedi, comme je l’ai dit, il va découvrir qu’il y a des niveaux là-dedans. »

Josué Vargas

« J’ai demandé ce combat. Je lui ai écrit sur Instagram il y a un an ».

«Je me bats dans ma ville, au Madison Square Garden et à l’événement principal. Je me sens prêt, avec beaucoup de confiance. Il a dit que je n’avais pas l’expérience qu’il a, mais bon, j’ai été sur le ring avec les meilleurs des meilleurs. Je peux les nommer. J’y ai été avec Mikey García, Floyd Mayweather, Gervonta Davis, Teofimo López. La liste pourrait s’allonger encore. «

« Maintenant que je suis devenu père, maintenant je me bats pour mon fils. Je me bats pour plus d’une raison, et je vais tout donner. Je vais jouer, je vais briller au Madison Square Garden devant ma ville, et je vais être victorieux pour que vous puissiez me mettre dans le top cinq à 140 livres. Je mérite cette opportunité. Je suis dans ce jeu depuis 14 ans, 14 ans fort ».

« Tout ce que j’ai en tête, c’est d’être victorieux, et j’en suis sûr. Je suis à 100 pour cent. C’est ainsi qu’un combattant doit penser. Je suis dans le sport pour une raison, donc je respecte Zepeda pour avoir pris le combat parce qu’il n’a pas à le faire. Il est classé {Non. 1} pour la WBC, alors je lui apporte mon soutien car me combattre est un jeu complètement différent. Il a affronté le bon style de {José} Pedraza. C’était ça. Il n’a jamais affronté quelqu’un de jeune comme moi. J’ai 23 ans et j’ai l’énergie, mais pas que ça, elle a un super jeu de jambes ».

Carlos Caraballo

« Il y a beaucoup de discussions sur le fait que je serai la prochaine superstar à Porto Rico. Nous travaillons dur pour cela, avec Miguel Cotto Promotions et H2 Entertainment. Maintenant que j’ai signé avec Top Rank, nous allons faire en sorte que tout cela se produise. »

« Tous les adversaires sont coriaces. Tout le monde s’entraîne pour gagner. Je suis prêt à faire 10 rounds, mais si le KO arrive, je rentrerai tôt. »

«Cela me motive de savoir que de grands noms de la boxe portoricaine comme Miguel Cotto et Félix Trinidad et d’autres grands champions se sont produits ici au Madison Square Garden. Je suis prêt à faire une belle performance et à être la prochaine star à sortir de Porto Rico. «

Jonas sultan

«Je suis très excité pour ce combat. Je suis fier d’être ici à nouveau sur une carte Top Rank. Je suis déjà venu ici. Ce combat samedi soir, je vais montrer mon meilleur combat. un grand combat entre Caraballo et moi. Que le meilleur gagne, et peut-être que je serai le meilleur. »

« {IBF Junior Bantamweight Champion} Jerwin Ancajas est mon ami et partenaire d’entraînement pour ce combat. Cela m’a donné confiance et m’a motivé à gagner ce combat. Il m’a donné beaucoup de techniques et m’a préparé à ce combat. »

« Si je battais Caraballo, cela aurait un impact énorme sur ma carrière. Je serais à la recherche d’un autre combat pour le titre mondial. »