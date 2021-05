José Eduardo Derbez s’est souvenu du jour où il a perdu un peso – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

José Eduardo Derbez a parlé d’un épisode difficile auquel il a été confronté, en raison d’une crise financière qu’il a traversée à l’âge de 22 ans. Le conducteur de Members to the Air a assuré qu’il était à court d’argent en raison d’une mauvaise gestion de ses revenus.

Dans une interview avec l’animateur de télévision Faisy, José Eduardo a raconté que lorsqu’il avait cet âge «il ne savait pas comment épargner», il a donc fini par dépenser tout l’argent, provoquant l’une des étapes les plus difficiles de sa vie.

“Il est arrivé un moment où j’ai dit” Je n’ai pas un sou “, je ne savais pas comment épargner, je ne savais pas comment gérer mon argent, j’avais environ 22 ans”, se souvient l’acteur. «J’ai passé mon trou du cul, j’ai acheté une voiture, j’ai commencé à inviter tout le monde au restaurant et soudainement, il est arrivé un moment où il n’y avait pas de travail et où je n’avais plus d’argent. Littéral sans poids ».

«Dans la mesure où, quand je vivais avec mon ex, il me disait ‘hé, et le super quel pet’. J’ai dit: «Je n’ai même pas d’argent pour une boîte de thon». Je lui ai dit que le compte bancaire était vide et que j’avais 1 500 pesos en espèces, il n’y en a plus », se souvient-il.

Selon l’acteur, cela s’est produit lorsqu’il a cessé de jouer dans des feuilletons et qu’il ne savait pas comment résoudre sa situation financière. Cependant, il a exclu de demander un prêt à sa famille ou à ses amis.

«À l’intérieur de tout, à cause de la famille, d’où je viens et parce que, si vous voulez voir les choses de cette façon, je suis né dans un berceau d’or, jamais dans ma vie il n’est évident de demander de l’argent ou de demander de l’aide à un ami . Ce ne serait jamais à moi de dire à un ami “hé, je suis diable, prête-moi du lait”, alors c’était si mauvais “.

C’est alors que le fils d’Eugenio Derbez et de Victoria Ruffo a reçu le soutien d’un de ses amis les plus proches, qui lui a donné, à lui et à son partenaire, un garde-manger complet en guise d’aide. Selon José, cet événement l’a quelque peu offensé, mais plus tard, il l’a remercié.

«C’est difficile pour moi de recevoir, je suis vraiment désolé. Je suis une personne qui, s’il a besoin de quelqu’un, je donne et même pas pour recevoir quelque chose en retour », a avoué Eduardo.