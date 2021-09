Jose enferme Rachel hors de la maison

Le dernier épisode de Mariés au premier regard a des fans qui pensent que Rachel et José ne passeront pas le jour de la décision. Au cours de l’épisode du 22 septembre, les choses prennent une tournure après que Rachel appelle José par le nom d’un autre homme lors d’une sortie sur le toit de leur appartement. José demande à Rachel de partir pendant qu’il parle aux producteurs de ce qu’il ressent. Lorsque sa femme retourne dans leur appartement, elle se rend compte qu’elle est en lock-out.

Essayer de discuter avec Jose ne fait qu’alimenter le feu. José dit à Rachel qu’il a fermé la porte en supposant qu’elle ne revenait pas, bien qu’il soit tard dans la soirée. Rachel se déchaîne, faisant savoir à Jose que la façon dont il a géré la situation était inacceptable.

« La façon dont vous avez agi envers moi, la façon dont vous m’avez parlé, la façon dont vous avez exprimé à quel point vous n’étiez pas heureux, ça allait ? » demande-t-elle à José. « La façon dont vous l’avez fait. C’était OK ? » José répond : “Apparemment non”, laissant Rachel lui faire savoir qu’elle n’a pas été élevée pour permettre à un homme de la maltraiter. De plus, Rachel dit qu’elle ne fait plus confiance à son nouveau mari. Elle était encore plus blessée et confuse, notant qu’elle s’était excusée immédiatement en appelant par erreur José le nom d’un autre homme mais il n’était pas réceptif.

Les images de la caméra de nuit reviennent à José en train de verrouiller les portes et d’éteindre les lumières à 00h34. Rachel revient à 1 h 02 pour découvrir qu’elle est en lock-out. Elle frappe à la porte des autres couples MAFS pendant les 30 prochaines minutes.

“J’appelle tous mes amis au milieu de la nuit pour leur dire que mon mari m’a enfermée hors de l’appartement”, lance-t-elle à José. Mais il reste indifférent. « Tu sais que je verrouille la porte tous les soirs. Je sécurise ma propriété avant d’aller dormir… Je ne sais pas où tu es ni ce que tu fais. Genre, tu viens de partir. Rachel fait savoir à José qu’elle ne croit pas qu’il a des remords et qu’elle ne pense pas qu’elle peut continuer à être sa femme.

MAFS est diffusé tous les mercredis sur Lifetime à 20 h 00 HNE.