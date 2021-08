Jose Enrique dénonce le manque d’ambition de transfert de Liverpool après avoir vu Man Utd signer Varane ⋆ .

Liverpool n’a fait qu’une seule signature cet été (Photo: .)

L’ancien défenseur de Liverpool, Jose Enrique, a remis en question le manque d’activité de transfert du club, craignant que le club ne soit laissé pour compte de ses grands rivaux Manchester United.

Les Reds sont intervenus rapidement pour conclure un accord pour signer Ibrahima Konate du RB Leipzig en mai, mais il reste leur seule signature majeure de l’été.

Le club a également perdu l’influent milieu de terrain Georginio Wijnaldum à cette époque et bien qu’il soit encore temps pour d’autres ajouts avant la fermeture de la fenêtre de transfert, leurs rivaux ont déjà été occupés.

United a été salué pour avoir déménagé de manière décisive cet été avec Jadon Sancho finalement amené à Old Trafford dans le cadre d’un accord d’une valeur de 73 millions de livres sterling.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a également conclu un accord pour signer Raphael Varane du Real Madrid, ce qui pourrait donner un énorme coup de pouce aux perspectives de titre de United la saison prochaine.

Après avoir vu United signer l’un des joueurs les plus importants du Real Madrid, Enrique a accusé les propriétaires de Liverpool de rester immobiles sur le marché des transferts, n’ayant pas montré la même ambition depuis les signatures de Virgil van Dijk et Alisson.

“Je suis préoccupé par le manque d’affaires de Liverpool dans la fenêtre de transfert jusqu’à présent, le problème avec les propriétaires est que nous avons dû vendre avant d’acheter des joueurs dans le passé – et cela semble toujours être le cas”, a écrit Enrique dans son colonne pour Empire of the Kop.

“La seule raison pour laquelle nous avons des joueurs comme Alisson et van Dijk, c’est parce que nous avons vendu Philippe Coutinho. Sans cela, nous n’aurions pas ces joueurs et probablement les titres qu’ils nous ont aidés à gagner.

«Je pense que la signature de Konate était géniale et que c’était pour le bon argent, mais parfois vous devez sortir et dépenser beaucoup d’argent pour les grands joueurs.

« Avant l’arrivée d’Alisson et de van Dijk, nous étions candidats pour remporter des titres et après leur signature, nous en avons en fait gagné un. Ce genre de joueurs est donc nécessaire.

"Pourquoi Manchester United peut-il aller au Real Madrid et recruter l'un de ses meilleurs joueurs en Raphael Varane et nous ne pouvons pas?"



