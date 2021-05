Jose Fonte riposte à l’affirmation de Tony Cascarino que Lille est le “ Sunderland de la France ” après avoir battu le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino au titre de Ligue 1

Le nouveau champion de Ligue 1, Jose Fonte, a répliqué aux affirmations de Tony Cascarino à propos de son club lillois.

Lille a propulsé le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino au titre dans une course passionnante qui s’est soldée par le dernier match de la saison, dimanche.

.

Jose Fonte a conduit Lille à une remarquable victoire au titre cette saison

Fonte, 37 ans, a dirigé l’équipe à leur succès remarquable et a rejoint talkSPORT lundi matin pour réfléchir à l’incroyable exploit du club et à sa première victoire en championnat de France en une décennie.

L’ancien défenseur de Crystal Palace et de Southampton n’a pas pu s’empêcher de se pencher sur l’ancien marseillais Cascarino pour ses commentaires farfelus sur le football de Ligue 1.

Voici un rappel de ce qu’il a dit à talkSPORT plus tôt ce mois-ci.

Cascarino a déclaré: «Lille gagner la Ligue 1 est pire que Leicester remportant la Premier League. C’est une équipe bien inférieure. Lille n’est même pas la plus grosse équipe de sa région. Ils sont les seconds.

«Le RC Lens est un club beaucoup plus grand dans le nord de la France. C’est comme si Sunderland remportait la ligue contre Man City. Désolé pour les fans de Sunderland si je vous dérange, mais c’est la meilleure comparaison. “

.

Lille a remporté le titre de Ligue 1 pour la première fois en une décennie

Et interrogé sur ces commentaires, Fonte a déclaré à White et Jordan sur talkSPORT: «Lille est le meilleur club du nord de la France. Statistiquement, si vous parlez de supporters et d’installations, Lille est le meilleur club.

«Tony Cascarino avait tort quand il a dit que Lens était le plus grand club. Aucune chance.”

La Ligue 1 est souvent critiquée comme étant monopolisée par le PSG, qui devrait remporter le titre saison après saison.

.

Lille a remporté une remarquable victoire au titre, terminant un point d’avance sur le PSG

Cependant, l’international portugais a défendu le standard de la ligue française face aux critiques de Cascarino et d’autres après que Lille ait brisé le moule ce trimestre.

Fonte a déclaré: «J’ai eu la chance de jouer au plus haut niveau. La Premier League est évidemment la meilleure ligue du monde. Il y a plus d’argent à dépenser pour les meilleurs joueurs.

«Sans aucun doute, vous ne pouvez pas comparer avec la Premier League. Si nous allons en Espagne, à part Barcelone, le Real Madrid et l’Atletico, il n’y a pas de concurrence.

Le parcours de Fonte a été incroyable et a rejoint Lille en 2018 alors que le club se construisait vers ce moment.

.

Jose Fonte a rejoint Lille en 2018 et les a maintenant dirigés au titre

Il a fait 115 apparitions pour le club et remporter le titre de Ligue 1 était son couronnement.

“Nous avons commencé il y a trois ans lorsque Luis Campos, le directeur sportif, est entré dans le club et a commencé le recrutement en faisant venir de jeunes joueurs et des joueurs expérimentés”, a ajouté Fonte.

«Nous avons terminé deuxième il y a trois ans, l’an dernier, nous avons terminé quatrième parce que la ligue s’est arrêtée lorsque nous avons eu une bonne dynamique.

«Je pense que nous aurions pu finir au moins deuxième aussi. Cette année, nous avons profité de la défaite du Paris Saint-Germain quelques matchs de plus que d’habitude.