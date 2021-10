José García : “Le juge qui a donné le vainqueur à Adrián Torres contre Zouad ne devrait plus être juge”

Dario Pérez

La longue histoire de José García C’est une partie importante de la boxe espagnole ces dernières années, de nombreuses années. Après avoir été le protagoniste ces dernières semaines pour son épisode avec Jayro Duran, avec une discussion devant les caméras de DAZN dans la lutte contre Kiko Martínez, ou Abdelkrim Zouad, qui a surpris tout le monde avec sa performance contre Adrián Torres à Valdemoro, il était temps de l’écouter.

García retrace les effets du covid : « La pandémie nous a déchirés, avant elle, j’avais vingt-quatre boxeurs professionnels dans l’équipe. Maintenant, nous recommençons et nous sommes quatre ou cinq, mais j’en ai encore quelques-uns pour débuter bientôt ici en Espagne en tant que Zouad, le garçon africain que vous avez vu à Valdemoro, d’autres pesant 62 kilos, 70, 74 … des enfants qui ont des dizaines de combats en K1 et une quinzaine en boxe amateur.

Sur Adrián Torres-Abdelkrim Zouad de Valdemoro, très commenté sur les réseaux sociaux pour les scores de 38-38, 38-38 et 39-37 pour Torres, García sourit avec quelque sarcasme en commentant que «Je vois bien le nul, on sait déjà comment fonctionne la boxe quand on se bat dehors. A domicile, c’est un 40-36, parce que les mêmes arbitres là-bas m’ont dit que le rival n’avait gagné aucune manche, et même à la fin il restait peu de choses pour l’assommer. Oui, j’ai été surpris par celui qui a marqué 39-37, je ne sais pas à quoi pensait cet homme, qui ne nous a donné qu’un tour. C’est pour qu’il ne soit plus juge de boxe dans sa vie.

Nous l’avons interrogé sur les scènes dans lesquelles il a joué avec Jayro Durán au gala Matchroom à Barcelone il y a quelques semaines, où le rival de Kiko Martínez parlait d’argent en plein combat et ne voulait pas aller au coin avec García entre les rounds : «Ce qui s’est passé dans les vestiaires a mauvais goût pour le gamin, mais il ne s’est pas bien comporté. Là, le promoteur nous a rendu visite et Matchroom travaille en payant par virement, pas à la main, car c’est une très grande entreprise, et c’est ainsi que nous facturons tous, ils ont dit que l’argent parviendrait à la banque dans quelques jours. Et comment ça s’est passé, ma mère ! Je lui ai dit qu’ils allaient payer parce qu’ils sont sérieux, c’est que si tu n’es pas payé par Matchroom, tu me le diras … Et il est passé de vouloir collecter après le combat à même exiger l’argent avant le se battre, parce qu’il a dit qu’il n’avait pas confiance. J’ai été embauché pour faire monter le gamin sur le ring, et je ne voulais même pas le faire sortir parce que j’imaginais déjà ce qu’il allait faire. Il m’a donné du fil à retordre, beaucoup de nerfs, énervé, disant tout, ne voulant pas s’asseoir dans un coin. Cela fait trente ans que je déplace des gens et ils ne m’ont jamais fait ça, fermant les sourcils tellement énervés qu’ils ne voulaient même pas me laisser faire mon travail. C’est que je ne suis pas parti par miracle, et le lendemain il m’a demandé pardon, mais cela n’est pas fait. J’ai tenu parce que c’était un grand événement, à cause de Kike Soria que j’apprécie beaucoup et il m’avait engagé et je ne sais pas pourquoi ». Résumez cela “Ce n’était pas un problème de quantité d’argent, c’était convenu, mais, quoi qu’il en soit, je voulais être payé ce jour-là”.

Enfin, s’est posée la question des Nicaraguayens, parfois si critiqués par certains fans, mais qui sauvent souvent des soirées en raison de la réticence à s’affronter chez certains boxeurs espagnols : « Avant la pandémie, il est rare qu’un soir en Espagne il n’y ait pas un de mes Nicaraguayens. Vous avez mis le doigt sur la plaie, c’est le problème que nous avons ici et aussi de nombreuses fois dans des endroits comme l’Angleterre, qui nous appellent aussi beaucoup : quand des boxeurs espagnols se font face, la question est de savoir quels arbitres ils choisissent. C’est pourquoi il y a peu d’affrontements sans titre avec des arbitres neutres. C’est que si la soirée est à Valence, les arbitres sont valenciens et puis le garçon de Madrid ne veut pas y aller, pour vous donner un exemple, car il doit faire beaucoup plus pour gagner. C’est pourquoi avoir ces gars-là est si important. »

