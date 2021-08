José Gomes signe pour Al Taawon d’Arabie saoudite

23/08/2021 à 19h30 CEST

L’entraîneur José Gomes est devenu le nouvel entraîneur du club saoudien d’Al Taawon, une équipe à laquelle il a été lié jusqu’à la fin de cette saison. Après l’accord, l’entraîneur portugais entame sa troisième étape au dit club, où il a auparavant travaillé deux fois de plus entre 2014 et 2017, réalisant un total de 89 matchs.

“Al Taawon a été mon premier club en Arabie saoudite et je leur en suis très reconnaissant. Ma relation avec les gens du club est magnifique, je vais donc essayer de les aider en tant que membre de ma famille. C’est la troisième fois que je suis invité à rejoindre l’équipe, et cela signifie qu’ils m’apprécient autant que je les apprécie. Je sais que je vais trouver un environnement de travail imbattable & rdquor;, a-t-il déclaré à propos de son retour dans le football arabe.

José Gomes revient aux Émirats arabes unis après avoir franchi de grandes étapes avec l’UD Almería, où il a réussi à éliminer deux équipes de première division lors de la dernière édition de la Copa del Rey, se qualifiant pour les quarts de finale. De plus, il a signé le meilleur premier tour de l’histoire de l’équipe, a ajouté six victoires d’affilée pour la première fois dans l’histoire du club (dépassant ainsi les cinq d’Unai Emery et Javi Gracia) et pulvérisé les records de consécutifs. matchs perdus à domicile, avec un total de cinq. Tout cela, en appliquant une formule de rotation révolutionnaire grâce à laquelle il a pu changer complètement le onze de départ à 8 reprises.

De la même manière, ses précédentes expériences sur les bancs, à Reading en Angleterre et à Marítimo au Portugal, l’ont également aidé à atteindre la permanence dans deux défis qui, a priori, semblaient impossibles lorsqu’il a pris les rênes des deux équipes. En signe de gratitude pour son excellent travail, les supporters du club anglais l’ont remercié pour le miracle du salut en célébrant un Portugal Day au stade Madejski lors de la dernière journée du championnat 2018-19. Maintenant, Gomes revient au football au Moyen-Orient, où il a même remporté la Super Coupe d’Arabie saoudite avec Al-Ahli lors de la saison 2016-17. « Après mon séjour à Almería, je voulais vraiment retourner à l’entraînement, et pour moi, cette proposition est comme rentrer à la maison. C’est une fierté, car il n’est pas très courant qu’un même club fasse appel à un entraîneur pour les aider pour la troisième fois. Je suis énergique et motivé & rdquor;, a-t-il souligné.