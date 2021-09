José Gregorio Suero fait la première défense du titre national contre Clavero

Demain samedi au Pavillon Municipal Agustín Mourís de Noya (La Corogne), le champion d’Espagne des super-welters de Vigo José Gregorio Suero (7-0-1, 3 KO), 28 ans, fera la première défense de son titre national des super-welters contre le madrilène de Grenade José Manuel López Clavero (15-15-1, 4 KO).

Suero a remporté la couronne en mars dernier, surprenant le local de Pampelune David soria, qu’il a éliminé au troisième tour pour arracher le titre espagnol des super-welters. Maintenant, il effectue ensuite la première défense contre un vétéran du ring, l’ancien champion d’Espagne du même poids, l’Andalou Clavero, 37 ans.

Clavero a déjà disputé trois titres nationaux des super-welters, perdant au troisième tour contre Sergio Garcia, en obtenant des points contre la Riojan Jorge Vallejo et le perdre dans la première défense contre le Valencien Jorge Fortea aussi pour les points.

Un combat important pour Suero, qui devra montrer que sa victoire contre Soria n’était pas un coup de chance et qu’il a plus de boxe pour vaincre des combattants très expérimentés comme Clavero, qui a tendance à tout donner dans ses combats. Le favori de Suero en raison de son statut local et du soutien de son public, en plus de sa plus grande jeunesse et de son enthousiasme, mais il ne faut pas exclure un Clavero qui sait gagner et a peu à perdre.

Deux autres combats professionnels seront également disputés, la moitié angolaise Uisma Lima (5-0, 5 KO) affrontera le Panaméen en six rounds Jeffrey Rosales (9-12-3, 2 KO), tandis que le débutant galicien Alex Barros Il se battra en quatre rounds en poids léger contre le Vénézuélien Dionis Martinez (9-23-3, 4 KO).