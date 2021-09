José Iglesias a frappé son premier coup de circuit avec les Red Sox en 2021

in

Le gars cubain Image de balise José Iglesias des Red Sox de Boston a frappé un coup de circuit en solo contre les Mariners de Seattle dans la MLB.

Lors du match des Red Sox de Boston contre les Mariners de Seattle, Iglesias a réussi un coup de circuit en solo pour ouvrir le score pour son équipe, qui n’avait pas encore marqué.

Image de balise José IglesiasEn environ trois saisons avec cette équipe, il n’a frappé que six circuits, sa meilleure saison de circuits a été avec les Reds de Cincinnati lorsqu’il a ajouté 11 circuits.

Jonronazo de José Iglesias ! #MediasRojas pic.twitter.com/xHg0uYTtQ9 – Boston Red Sox (@RedSoxBeisbol) 14 septembre 2021

Le 8 septembre 2009, les Red Sox de Boston ont signé un joueur avec de bonnes mains et une batte qui pouvait s’améliorer, de bonnes jambes et une super discipline de travail, c’était José Iglesias.

Deux ans plus tard, il a fait ses débuts dans les ligues majeures et lorsqu’il a disputé 63 matchs lors de sa deuxième saison avec un score de 0,333 avec 1 circuit et 19 points produits, il a été échangé aux Tigers de Detroit.

Tout cela parce qu’en chemin, un jeune homme nommé Xander Bogaerts arrivait avec des projections incroyables qu’il a réalisées, au cours de la même saison, il a été sacré champion des World Series, les Red Sox de Boston étant une recrue sans grande expérience.

En 2015 Image de balise José Iglesias a remporté son premier et unique gant d’or à ce jour avec les Tigers de Detroit, puis a signé avec les Reds de Cincinnati, les Orioles de Baltimore, les Angels d’Anaheim, et est maintenant revenu aux Angels de Los Angeles. Red Sox de Boston.