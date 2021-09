Jose Iglesias est revenu par la grande porte avec les Red Sox de Boston

in

Le gars cubain Image de balise José Iglesias revint par la porte d’entrée avec le Red Sox de Boston un jour après avoir annoncé sa signature dans la Major League Baseball.

À travers le match Tampa Rays contre Boston Red Sox, il a fallu beaucoup de temps pour se rendre compte qu’Iglesias était disponible dans l’abri à la disposition de la défense ou du pincement.

En fin de 10e manche avec un coureur en deuxième position, Alex Cora a appelé Jose Iglesias pour faire ses débuts avec une chance de réduire le jeu ou de l’égaler avec un coup de circuit.

Jose Iglesias a frappé au champ droit sur un terrain de coupe de 86 milles, conduisant Jonathan Arauz depuis la deuxième base et faisant le match 11 points pour 10.

Le 8 septembre 2009, les Red Sox de Boston ont signé un joueur avec de bonnes mains et une batte qui pouvait s’améliorer, de bonnes jambes et une super discipline de travail, c’était Jose Iglesias.

Deux ans plus tard, il a fait ses débuts dans les ligues majeures et lorsqu’il a disputé 63 matchs lors de sa deuxième saison avec un total de 333. Avec 1 circuit et 19 points produits, il a été échangé aux Tigers de Detroit.

Tout cela parce qu’en chemin, un jeune homme nommé Xander Bogaerts arrivait avec des projections incroyables qu’il réalisait, qui la même saison était sacré champion des World Series avec les Red Sox de Boston en tant que recrue sans grande expérience.

En 2015, Iglesias a remporté son premier et unique gant d’or à ce jour avec les Tigers de Detroit, puis il a signé avec les Reds de Cincinnati, les Orioles de Baltimore, les Angels d’Anaheim et maintenant il est retourné à Los Angeles. Red Sox de Boston.

La triste nouvelle

Même si Image de balise José Iglesias Atteignant 1 000 pour le reste de la saison régulière, il ne pourra pas voir l’action avec les Red Sox s’ils se qualifient pour les séries éliminatoires. La MLB a une nouvelle règle pour ce 2021 selon laquelle tout joueur signé après le 2 septembre ne peut pas participer aux éliminatoires avec cette équipe.

Pendant ce temps, Alex Cora a un vétéran dugot expérimenté, de bonnes mains, de bonnes jambes et une batte qui peut faire des ravages sur n’importe quel lanceur, mais pas avec beaucoup de cohérence.