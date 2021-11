José Ignacio Goirigolzarri propose aux banques de distribuer des fonds européens

26/11/2021 à 19:58 CET

.

Le président de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, a proposé ce vendredi à la banque de jouer un « rôle très important » dans le distribution de Fonds européens dans le cadre de leur intervention à la Conférence économique de S’Agaró (Gérone).

Goirigolzarri a expliqué qu’ils sont « un peu à l’affût » de cette affaire, dont il a rappelé qu’elle permettra la transformation de l’économie espagnole qui, pour la première fois, pourra sortir d’une crise avec un nouveau modèle.

Au vu de ce qu’il a qualifié pour l’instant de « extrêmement pertinent », il a souligné que « les administrations sont en train de définir les canalisations pour que les fonds arrivent ».

La pertinence des PME

C’est là que vous avez souligné que « L’Espagne est un pays de PME, et la capacité de transformation des fonds européens est liée aux fonds atteignant les PME ».

Certains sont poussés, comme il l’a souligné, par les grandes entreprises et leur potentiel à définir des projets, mais il a souligné qu’ils sont peu nombreux en nombre relatif, date à laquelle il a mis sur la table la solution que la banque offrirait.

« Les différentes administrations définissent les processus et nous, transmettons l’idée que nous serions ravis d’accélérer les processus d’arrivée de ces fonds aux PME », a-t-il indiqué.

Ses mérites sont une « grande capacité de mobilisation de fonds », une « capillarité » et des connaissances pour discerner quelles entreprises sont pérennes en termes économiques.

Concernant la situation financière actuelle, le Président de Caixabank a déclaré queLes valeurs par défaut montrent des « niveaux très positifs » qui améliorent les attentes initiales, surtout dans le domaine des particuliers, tant au niveau des crédits immobiliers que de la consommation, puisque dans le domaine des entreprises il existe des inconnues dues à l’ampleur des carences des crédits ICO.

En tout état de cause, un tiers de ces prêts sont déjà en paiement intégral et, bien qu’ils soient de la plus haute qualité, il n’y a pour l’instant aucun défaut de paiement, selon Goirigolzarri.

Expansion économique

Pour lui, le moment actuel est « de nette expansion économique », ce qu’il confirme avec Croissance de 20 % de la facturation par carte de crédit et de débit par rapport à 2019 après avoir subi des baisses de 40 % dans le pire de la crise sanitaire.

La demande dans le secteur des entreprises est « ténue », bien qu’elle ait été relancée ces derniers mois, mais Goirigolzarri doute qu’il s’agisse d’un effet saisonnier.

Le président de la Caixabank a salué la solidité du système bancaire espagnol en cette période de crise par rapport à la sortie de la précédente et a ajouté qu’en outre, « les politiques de la Banque centrale européenne ils ont été très différents « , avec une mise à disposition de liquidités qui a permis de financer des familles et des entreprises dans le besoin.

Selon lui, les mesures adoptées par le gouvernement espagnol ont également contribué à cet autre paradigme et ont appelé à concentrer les efforts sur l’éducation et la formation pour résoudre les problèmes de chômage, avec la participation active des entreprises.

Enfin, il a pointé le changement de modèle de l’économie, après des années d’une « basée sur la délocalisation, un transit extraordinairement agile des marchandises et un stockage minimum ».

Cette transformation représente pour Goirigolzarri un situation dans laquelle il faut être « très attentif », notamment des pays comme l’Espagne, en mesure de recevoir des fonds européens.