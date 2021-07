José Joel dit que Sarita pourrait aller en prison pour fausses déclarations – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Après qu’il soit apparu que Sarita avait déposé une demande auprès des autorités de Miami pour devenir l’administrateur des biens de son défunt père José José, parce qu’elle était sa fille unique, José Joel a rencontré les médias avant de donner une émission pour parler du sujet. .

C’est dommage qu’aujourd’hui nous n’ayons pas de communication avec ma sœur et sa mère et qu’elles continuent à faire face aux mensonges, à l’intimidation, à la confusion et à des choses qui n’ont rien à voir avec la vérité.

Concernant le document qu’ils ont présenté au tribunal de Miami, il a déclaré : « Nous avons toujours attendu de voir ce qu’ils font après tout ce qui s’est passé depuis qu’il est venu chercher mon père et l’a pris comme il l’a pris, que mon père meurt, que nous n’ayons pas pu retrouver le corps, tout cela nous a tenus très à l’affût avec ces gens… Ils ont tout bien fait sous l’eau ».

“Es un documento erróneo, apócrifo donde ahora resulta que ni Marysol ni yo existimos entonces ya es una situación muy delicada para la niña Sarita porque es un delito de cárcel estar presentando documentación falsa, estar dando testimonio falso ante un jurado o ante un juez en États Unis. Nous voyons juste comment sa petite connaissance d’elle et de l’avocat n’en a pas la moindre idée. Qui les déplace, nous ne le savons pas, mais si à ce jour ils ne comprennent pas que les lois mexicaines sont mondiales, alors ils sont là ».

Et il a ajouté : « Il y a déjà un mouvement juridique qui se produit avec la découverte du testament, mon père décède sans testament mais pas ab intestat car au moment où le testament naît là c’est, on a déjà une date du testament, curieux chose, le 28 septembre, date à laquelle mon père est mort des années plus tard ».

Il y a beaucoup de choses qui ne sortent toujours pas, et si elles devaient sortir, elles se révéleraient, je veux dire des messages, des e-mails, des photos, des chats qui seront à la disposition de la loi si nécessaire.

«Avec nous, ce n’était jamais la situation financière. Les choses arrivent comme elles arrivent. Ma mère reste l’héritière universelle, donc je suis là, Marysol est là et sur la base de cela avec tout ce qui s’est passé, nous réalisons le mauvais sang et le mal de la façon dont ces gens se sont comportés.

Ce que Sarita a présenté à Miami est une demande qu’ils font où elle prétend être l’administratrice de tous les actifs monétaires de mon père, précisant de manière apocryphe qu’elle est la seule fille que ni Marysol n’existe. Ils insistent pour vouloir intimider, semer la confusion et retarder l’inévitable.

Concernant l’intention de dire qu’il n’est pas le fils de José Rómulo Sosa, il a déclaré que Manuel José allait également être frappé par la loi :

« Il en est venu à vouloir changer toute l’histoire d’amour de José José et Anel, moi, Marysol et ça n’en vaut pas la peine. Nous avons déjà convenu qu’il n’y a rien de mal à ce que le gros garçon soit un imitateur, qu’il aime chanter à José José, Raphael et Camilo, je ne sais pas combien la mère fait mais il n’y a pas de père qui veut faire carrière en disant que il l’est, et en plus il n’est personne d’autre que lui, donc le caca se rassemble donc il suffit de le jeter dans les toilettes pour que tout se passe bien. »

Il a assuré que le processus testamentaire au Mexique est toujours en cours et qu’aux États-Unis, ils sont avec d’autres avocats pour assister à cette affaire.

“Tout ce où apparaît le nom de José R. Sosa ou José José a à voir avec l’héritage universel : les redevances, les biens, les maisons, l’image, tout rentre dans ce qui est déclaré comme héritage universel.”

Il a conclu en disant que la racine de tout mal : c’est l’argent.

Sur les propriétés de son père, il a précisé que l’appartement Key Biscaye est au nom de son père et de Sara Salazar, et la maison Homstead au nom de son père.