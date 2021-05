José Joel est nommé candidat au PSE – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

En plus de sa carrière musicale, José Joel se lance maintenant avec le Parti de la rencontre sociale en tant que candidat à la députation locale du district cinq, correspondant aux maires Miguel Hidalgo et Azcapotzalco, ce dernier est le bureau du maire où son père, José José, était né et a grandi.

Pour lui, cette décision a été largement chassée du ciel par l’interprète de chansons comme «Almohada».

“Parmi les options qu’il y avait, Azcapotzalco sonne et je l’ai immédiatement dit parce qu’il me réfère à ma famille, évidemment j’ai dit ‘cela vient du ciel, c’est un mandat divin, mon père chintololo copieux est né et a grandi à Clavería et les gens nous situer beaucoup dans ce sens familial, nous promouvons beaucoup l’honnêteté familiale ».

Son objectif, assure-t-il, est d’aider les citoyens à exiger du gouvernement un budget pour l’amélioration des déchets, de l’eau et de l’éducation. Pensez à être une personnalité publique comme un avantage, car cela encourage l’honnêteté.

«Ils cherchaient beaucoup mon père, il avait beaucoup de partisans politiques, évidemment parce qu’il était José José, mais aussi parce qu’il gérait cette honnêteté dans sa vie quotidienne, notre famille est une famille complètement ouverte, nous sommes un livre ouvert pour les médias, pour le public, pour les gens alors qui attirent définitivement l’attention et aident les gens à dire «Je te connais, je sais où tu vis, je sais ce que tu fais, sois bon».