José Joel prépare une nouvelle biosérie du prince de la chanson – El Sol de México

José Joel est toujours en cours avec le procès et la révision du testament de son père José José qui a été retrouvé en novembre de l’année dernière où sa mère Anel Noreña a été nommée héritière universelle de tous les biens.

Le chanteur a été clair sur cette procédure qu’à ce jour, il a été à la fois au Mexique et aux États-Unis, car la famille aime avoir la double nationalité, en plus du fait que deux maisons qui existent du prince de la chanson sont à Miami où son fils vit une autre fille Sara Salazar.

“Nous sommes d’ici à là-bas parce que ma mère et moi sommes citoyens américains, alors nous avons organisé quelque chose de fort avec les verrous possibles pour que tous ces gens cessent d’énerver, car quelle vraie boîte”, a déclaré le fils du prince à JDS.

Rappelons qu’on savait auparavant que José José est décédé sans testament. “De novembre à maintenant, ce fut une surprise pour tout le monde de connaître ce testament, et avec cela, nous gagnons plus de force et tout s’arrange, Dieu merci”, a déclaré Joel.

Celle qui continue sans donner de signes est sa demi-soeur Sara malgré la procédure judiciaire à son encontre pour ce qu’elle a fait avec son père de son vivant, le cachant jusqu’à sa mort et surtout parce que l’une des propriétés de l’interprète de Aimer et aimer c’est là qu’il la vit avec sa mère. “Nous allons voir ce qui est régi par la loi et nous pouvons voir si nous pouvons nous réunir avec Sara.”

En revanche, José Joel, Marisol et leur mère ont l’idée de réaliser une nouvelle biosérie du soi-disant Roi sans couronne mais beaucoup plus attaché à leur vie. “Ce que nous voulons faire, c’est quelque chose de plus familier, ne pas jouer avec les labels et l’argent au-delà, je ne peux pas en dire plus mais ce ne sera pas le cas cette année en raison de la résolution légale”, a expliqué le chanteur qui s’apprête à lance sa nouvelle chanson au rythme du groupe avec Pancho Barraza, dans le cadre d’un hommage aux succès de son père.

Enfin, il a précisé qu’il n’y aura jamais de relation ou d’amitié avec Manuel José, le fils colombien présumé du défunt chanteur, qui dans sa vie a subi un test ADN mais s’est révélé négatif. “Malheureusement, avec ce garçon, la tentative a été faite, lui a-t-on dit quatre fois avant le test ADN, nous y sommes, mais il sera un imitateur plus bienvenu, c’est ainsi qu’il a cajolé mon père, et il a continué à déranger jusqu’à ce jour. “