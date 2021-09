José Joel se rendra à Miami pour informer le juge que Sarita a menti

José Joël assuré que Sarita Sosa fait la mauvaise chose. « J’imagine qu’en ce moment, elle doit être cachée sous le lit parce qu’elle continue de mal faire les choses. La maison de Homestead, où ils vivent et tous les gens qu’ils ont là-bas, c’est au nom de mon père », a-t-il déclaré, laissant entendre que lui et sa sœur Mer et soleil ils ont le droit de l’habiter ou, à défaut, de le vendre et de répartir les bénéfices entre les trois enfants.

José José et Sarita Sosa (Instagram / sari_oficia)

Malgré l’état des choses en ce moment, le fils aîné de José José Il a souligné que son intention n’était pas de nuire à sa demi-sœur et de ne pas l’expulser de la maison Homestead. La seule chose qu’il recherche, c’est que la loi soit appliquée. “Nous ne sommes pas dans le projet de faire du mal, mais après tout le mal que ces gens nous ont fait et qu’ils ont mis sur la table qu’ils veulent nous faire, nous laisserons la loi suivre son cours.”

Finalement, José Joël averti que lors de ce voyage à Miami, il cherchera également à organiser la répartition des redevances de José José qui, au moins en vertu de la loi mexicaine, correspondrait aux trois enfants du chanteur. “Tous ces gens qui ont voulu profiter de la noblesse et de l’héritage de José José vont payer”, a-t-il déclaré.