José Joly, nouveau président de l’Association des médias d’information

14/12/2021 à 21:34 CET

La Association des médias d’information (AMI) a élu lors de son Assemblée annuelle José Joly Martínez de Salazar comme ton nnouveau président, comme l’a rapporté l’association dans un communiqué.

José Joly succède à Fernando de Yarza, président par intérim depuis l’été dernier et actuel président de WAN-IFRA, Association mondiale des journaux et éditeurs de presse.

Président et rédacteur en chef du Groupe Joly Depuis 1998, il accède à la présidence d’AMI avec une longue carrière professionnelle dans l’un des principaux groupes d’édition en Espagne, avec neuf journaux locaux en Andalousie.

Dans le discours d’ouverture du événement Clés 2022 qui court jusqu’à jeudi prochain, Joly a apprécié la confiance placée et s’est mis à la disposition de ses collaborateurs pour relever les défis auxquels sont confrontées les entreprises journalistiques.

Lors de son intervention, il a évoqué certains des « défis & rdquor; auxquels les médias doivent faire face, « le format le plus noble avec lequel la liberté d’expression est défendue et fondamental pour créer une opinion publique plus honnête& rdquor ;.