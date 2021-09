José José Pourquoi le « Prince » a-t-il perdu sa voix prodigieuse ? | Réforme

José José, était dans la vie l’un des chanteurs reconnus pour avoir l’une des voix les plus privilégiées à l’intérieur et à l’extérieur du Mexique, cependant, avec la renommée et le succès, les excès sont arrivés, apparemment, ce ne serait pas ce qui a conduit à “Prince de la chanson“Pour perdre votre voix, de nouvelles versions le suggèrent.

L’un des artistes les plus aimés et les plus célèbres de la musique latine était José José, le “chanteur mexicain“Il était le possesseur d’une voix unique, l’héritage de”Le triste“C’est encore plus latent deux ans après son départ, c’était un jour comme aujourd’hui, le 28 septembre, que le Mexique a pleuré au revoir à l’un des plus grands de la musique.

À ce stade, beaucoup et particulièrement ses disciples, connaissent la trajectoire et la vie de l’appel “Le prince”, qui, au milieu de sa carrière couronnée de succès, a également affronté le monde des excès et des publicités auxquelles ils ont attribué sa perte de voix dans les années 90.

Apparemment, qu’est-ce qui empêchait réellement José José redevenir ce prodige de la musique était une condition qui gagne en force aujourd’hui.

José José Pourquoi le « Prince » a-t-il perdu sa voix prodigieuse ? Photo: Reforma

Une « paralysie » finirait-elle avec sa voix ?

Comme il se produit, en 2001, une condition appelée «La paralysie de Bell“Il aurait été diagnostiqué avec José Rómulo Sosa, plus connu sous le nom de José José ou” Le Prince de la Chanson “, comme beaucoup l’ont nommé pour la grande qualité de sa voix et de son interprétation.

Lui-même, le Souffrance Il est identifié comme un personnage qui affecterait certains organes, notamment le larynx, l’estomac et les poumons, cela a conduit au changement de sa voix et avec lui, il a changé son destin en musique pour toujours.

Ce n’est un secret pour personne qu’au milieu de sa carrière couronnée de succès, le “père de José Joel, Marysol et Sara Sosa”, a été confronté à des problèmes d’alcool et d’autres dépendances, une raison à laquelle beaucoup attribuent depuis de nombreuses années, serait la raison pour la perte ultime de votre voix.

Cependant, ces nouvelles rumeurs vont maintenant révéler des détails peu connus sur ce qui a causé l’absence du chanteur et parfois “d’acteur de cinéma mexicain”, après avoir atteint le sommet de la gloire.

Après de gros tubes comme “Faucon ou pigeon“,” Oreiller “,” Aimer et aimer “,” Ce qui n’était pas ne sera pas “,” Le passé, passé “, parmi tant d’autres, son absence a commencé à être notoire, le”ex-mari d’Anel Noreña“Il a arrêté d’enregistrer des albums et de se produire en live, car sa qualité vocale ne lui a pas permis d’atteindre le niveau qui l’avait rendu célèbre.

Malgré cela, ce jeune homme qui était captivé par la musique et essayait de se démarquer en menant des sérénades et finirait par conquérir le public après avoir interprété une chanson écrite par Roberto Cantoral au Festival OTI, “El Triste”, a laissé une grande empreinte dont diverses générations continueront de se souvenir.

Aujourd’hui je veux savourer ma douleur, je ne demande ni compassion ni miséricorde, l’histoire de cet amour a été écrite pour l’éternité.

Les paroles qui composent l’un des tubes qui lui ont ouvert les portes de la musique et qui ce jour-là sonneront avec beaucoup de ses tubes avec une grande force pour honorer fièrement la mémoire de l’artiste. Mexicain, Romulo Sosa, qui a quitté ce monde pour 71 ans à Homestead, en Floride.