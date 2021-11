José Luis Moreno propose de témoigner volontairement devant le juge

11/12/2021 à 20:28 CET

PE

Le producteur de télévision José Luis Moreno a demandé au juge de la Cour nationale Ismael Moreno que fixer une date pour votre déclaration « malgré le maintien de la nullité de la procédure » qui a conduit à son arrestation et à celle de plus de 50 personnes dans le cadre de l’opération « Titella ».

Dans une lettre datée de ce jeudi, à laquelle Europa Press a eu accès, la défense du ventriloque se demande si « Il lui sera possible » de déclarer volontairement devant le chef du tribunal central d’instruction numéro 2 cinq mois après son arrestation.

Cependant, dans le document, sa représentation insiste sur le fait que toutes les procédures d’enquête menées à ce jour révèlent la « grosse erreur » c’était l’acte d’accusation de Moreno, soulignant que le résultat de celui-ci est « manifestement disculpatoire ».

Ainsi, sa défense indique que le fait que, « ayant fait une déclaration au cours des trois dernières semaines, mérite une attention particulière près d’une vingtaine d’enquêtesTous sans exception ont déclaré ne pas connaître » José Luis Moreno.

Aucun « indice de criminalité »

Dans ce sens, il regrette qu’au cours des derniers mois « les accusations n’ont pas pu fournir une seule indication rationnelle de la criminalité qui surmonte la condition de pure conjecture ou de conviction mentale. « À son avis » c’est logique « puisqu’il est « impossible de prouver l’inexistant ».

De même, l’avocat de Moreno rappelle qu’ils ont intéressé pour le moment sans succès que le juge procède à une série de procédures, dont le témoignage de l’homme d’affaires argentin Alexandre Roemmers, prétendument arnaqué par le ventriloque dans la réalisation de la série ‘Glow & Darkness’, qui traite de la vie de Francisco de Asís.

En outre, la défense du ventriloque a demandé à un expert de ratifier les rapports émis par le directeur de production argentin Javier Pablo Leoz et un autre signé par Procivitas Producciones. De plus, il a demandé une copie complète de la série filmée.

Le magistrat Ismaël Moreno Il a accepté en octobre dernier d’appeler Roemmers à témoigner, bien qu’il n’ait pas fixé de date. Elle a également admis les rapports d’expertise à titre de diligence documentaire, bien qu’elle ait exclu que leurs auteurs aient témoigné pour les ratifier.

Roemmers apparaît comme blessé dans l’affaire après avoir investi plus de 30 millions d’euros pour la production de la série sur Francisco de Asís qui n’aurait pas atteint son terme. Dans une déclaration publiée en août dernier, sa défense a expliqué que Roemmers semblait connaître la réalité de ‘Lueur & Ténèbres’, « sa qualité, son coût, et ce qu’il reste » à faire.

D’autre part, le juge a exclu de former une pièce séparée pour garder la confidentialité du matériel vidéographique des enregistrements. De cette façon, Moreno a voulu garder secrets les épisodes qui étaient censés être déjà tournés et prêts à être diffusés.

Liberté conditionnelle

Moreno est l’un des principaux accusés dans le ‘Opération Titella‘, dont l’enquête est ressortie en juin dernier avec son interpellation et celle de dizaines de personnes dans différentes villes pour une arnaque présumée perpétrés par le biais d’un réseau d’entreprise. La Police nationale soupçonne le ventriloque de garder entre 400 et 900 millions d’euros cachés à l’étranger.

Le producteur, accusé d’escroquerie, de blanchiment d’argent, d’association illicite, de falsification de documents, d’insolvabilité punissable et de délits contre le Trésor Public, est en liberté surveillée, avec l’obligation de comparaître chaque semaine devant le tribunal, retrait de passeport et interdiction de quitter le pays. Le 8 juillet, il a déposé une garantie hypothécaire pour couvrir la caution de 3 millions d’euros demandée par le juge.

Les enquêteurs divisent le complot présumé en deux organisations : l’une dirigée par Moreno, Antonio Aguilera et Antonio Salazar, dédiée depuis 2017 au « fraude et escroquerie contre les banques et les investisseurs privés », « à la contrefaçon d’effets bancaires tels que chèques et billets à ordre » et au « blanchiment d’argent » ; et un autre, dirigé par Carlos Brambilla, un trafiquant de drogue présumé qui aurait utilisé ladite structure pour blanchir de l’argent.

Carte de visite

Selon le compte judiciaire, Moreno et Aguilera seraient les « cadres supérieurs » et Salazar, le troisième en action. Chacun aurait un rôle. Le producteur « , en tant que personne publique bien connue, prêterait son nom comme carte de visite » afin d’obtenir facilement le financement dont ils prétendraient avoir besoin pour démarrer un projet de film Par conséquent, « il a été le principal bénéficiaire des fonds obtenus ».

Cet argent irait ensuite à Aguilera et Salazar. Les deux auraient « une connaissance approfondie des opérations bancaires et commerciales », ils seraient donc chargés de créer les sociétés, de « se maquiller », de mettre des administrateurs et de les présenter aux entités bancaires comme les destinataires des financements nécessaires pour lesdits projets . En réalité, ils seraient dépourvus de toute activité.

Grâce à ce réseau de « sociétés écrans » gérées par de prétendues figures de proue, les deux organisations allaient « de grosses sommes d’argent » à ceux qui tentaient de donner avec des revenus qu’ils faisaient passer pour des bénéfices de leur travail commercial ou avec des injections d’argent pour lesquelles ils auraient la complicité d’employés de banque qui prendraient leur commission en échange de l’introduction de cet argent dans le circuit légal.