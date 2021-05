José Luis Trabal / Fier de sa paroisse Pedro Vicente

(Photo: fourni)

L’entraîneur portoricain José Luis Trabal est revenu sur le ring (vendredi dernier, 21 mai) pour être dans le coin du boxeur Pedro Vicente (7-2-1-2 KO). Ce jour-là, Vicente a affronté le boxeur mexicain Alexis del Bosque (17-5-1-9 KO).

Après 8 rounds d’action intense, les juges ont déclaré le combat nul. Dans un geste très émouvant, Trabal a fait l’éloge de Vicente sur son compte FACEBOOK, que nous avons partagé avec vous:

«Remerciez Dieu à la maison et je dirai simplement que Pedro Vicente a toujours été fier de vous, mais vous voir cette semaine pleine de bonheur et une ambiance aussi positive m’a rendu encore plus fier. Voyant que rien n’effaçait votre sourire ou votre bonne humeur, cela m’a fait comprendre que Dieu travaille en vous. Vous avez agi là où vous avez cru sur parole. Toujours de bonne humeur et hésitant avec tout le monde là-bas, mais en indiquant clairement que vous n’alliez faire de mal à personne. Fais juste ton boulot et donne un bon spectacle, mais surtout ton rival et toi en sont sortis en bonne santé ».

«En ce qui concerne la décision, je sais que vous l’avez bien prise car le plus important pour vous était que vous et Alexis puissiez rentrer à la maison en bonne santé afin qu’ils puissent revoir leur famille. Merci pour tous les enseignements que vous m’avez donnés sans que vous le sachiez. Je serai toujours dans votre coin pour prendre soin de vous, vous protéger et vous guider tant que Dieu ne les permet pas. Je t’aime mon champion ».

“Grâce à La vitrine de la boxe pour l’excellent travail accompli, la grande opportunité et le traitement de première classe. Oscar Uribe Castañeda J’espère vous voir bientôt à Porto Rico pour hésiter un moment ».